Первый матч нового тренера: сборная Украины сыграет с Польшей

Украина получит серьезную проверку перед новым международным циклом. "Сине-желтые" в конце мая проведут товарищеский матч против Польши во Вроцлаве.

Национальная сборная Украины продолжает формировать календарь контрольных поединков перед важными официальными турнирами. После объявления игры с Данией "сине-желтые" подтвердили еще одну встречу с сильным европейским соперником, сообщила УАФ в своем телеграмме.

Что известно о следующем матче сборной Украины?

31 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч против Польши. Поединок состоится во Вроцлаве на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Вероятно, эта встреча станет первой для нового главного тренера национальной команды. На эту должность активно "сватают" итальянца Андреа Мальдеру. Официально презентовать наставника должны 19 мая во время исполкома УАФ.

Далее – еще один тест с Данией

Ранее Украинская ассоциация футбола также сообщила о контрольном матче против Дании, который запланирован на 7 июня. Таким образом, сборная Украины проведет сразу два спарринга за короткий промежуток времени.

А уже осенью "сине-желтые стартуют в Лиге наций, где будут играть в дивизионе В. Нашими соперниками станут Венгрия, Грузия и Северная Ирландия.