Украина бесславно вылетела из волейбольного чемпионата Европы, уступив Румынии

Сборная Украины сенсационно уступила Румынии в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу. "Сине-желтые" не смогли выиграть ни одной партии – 0:3.

Украинцы подошли к матчу после убедительного выступления на групповом этапе, где одержали четыре победы. Однако в первом же матче плей-офф команда Рауля Лосано не смогла оправдать статус фаворита, сообщает 24 Канал.

Украина – Румыния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Румыния с первых розыгрышей продемонстрировала, что не собирается отдавать путевку в четвертьфинал без борьбы. У украинцев возникли проблемы с реализацией собственных атак, и они не смогли навязать сопернику удобный для себя темп.

В первой партии румыны действовали увереннее в решающих розыгрышах и довели сет до победы – 25:22. Украина пыталась ответить во второй партии, однако ситуация на площадке существенно не изменилась.

Особенно не складывалась игра у одного из лидеров украинской сборной Олега Плотницкого. Румыны воспользовались ошибками сине-желтых и снова взяли концовку партии – 25:21.

Таким образом, после двух сетов Украина оказалась в шаге от сенсационного вылета – 0:2 по партиям.

Румыния не позволила Украине спасти матч

Третья партия началась по сценарию двух предыдущих. Румыния сразу захватила инициативу и заставила украинцев отыгрываться. В то же время команда Лосано наконец смогла прибавить в важных эпизодах и начала сокращать отставание.

Украина сумела переломить ход партии и создала предпосылки для камбэка. Однако развить успех сине-желтым не удалось. В концовке румыны действовали хладнокровнее, воспользовались своими шансами и поставили точку в затянувшейся концовке – 30:28.

В итоге Румыния победила Украину со счетом 3:0 по партиям и пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы.

В 1/4 финала румынская сборная сыграет с победителем противостояния Франция – Португалия. Украина же завершает выступление на Евро уже на первой стадии плей-офф.