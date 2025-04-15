Украинцы победили "нейтральных" атлетов на ЧМ в Китае: представитель сборной обратился к FIE
- Украинская команда победила "нейтральных" атлетов с российскими паспортами со счетом 45:41 на юниорском чемпионате мира по фехтованию в Китае.
- Максим Перчук обратился к FIE, спрашивая о допуске российских спортсменов на соревнования.
- Сборная Украины добралась до четвертьфинала, но проиграла команде из Гонконга со счетом 32:45.
В Китае состоялся юниорский чемпионат мира по фехтованию. Сборная Украины в 1/32 финала континентального первенства встретилась с "нейтральными" атлетами с российскими паспортами.
Национальную команду Украины представляли четыре фехтовальщика. В состав сборной вошли Максим Перчук, Максим Гула, Максим Микитенко и Арсений Карапыш, сообщает 24 канал.
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В сборной возмущены допуском россиян
Противостояние между украинскими шпажистами и "нейтральными" спортсменами завершилось победой "сине-желтых" со счетом – 45:41. Перед встречей Максим Перчук обратился к FIE.
Украинский атлет задал вопрос Международной федерации фехтования. Перчук спросил, сколько стоит допуск российских спортсменов на соревнования.
Напомним, что сборная Украины добралась до четвертьфинала юниорского чемпионата мира в Китае. К сожалению, "сине-желтые" уступили Гонконгу – 32:45.