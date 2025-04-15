Украинцы победили "нейтральных" атлетов на ЧМ в Китае: представитель сборной обратился к FIE

В Китае состоялся юниорский чемпионат мира по фехтованию. Сборная Украины в 1/32 финала континентального первенства встретилась с "нейтральными" атлетами с российскими паспортами.

Национальную команду Украины представляли четыре фехтовальщика. В состав сборной вошли Максим Перчук, Максим Гула, Максим Микитенко и Арсений Карапыш, сообщает 24 канал.

Читайте также Юная украинская шпажистка завоевала "золото" на Гран-при, одолев в финале олимпийскую чемпионку

В сборной возмущены допуском россиян

Противостояние между украинскими шпажистами и "нейтральными" спортсменами завершилось победой "сине-желтых" со счетом – 45:41. Перед встречей Максим Перчук обратился к FIE.

Украинский атлет задал вопрос Международной федерации фехтования. Перчук спросил, сколько стоит допуск российских спортсменов на соревнования.

Перчук обратился к FIE | Скриншот из инстаграма фехтовальщика

Напомним, что сборная Украины добралась до четвертьфинала юниорского чемпионата мира в Китае. К сожалению, "сине-желтые" уступили Гонконгу – 32:45.