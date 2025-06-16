Скандал с Селезневым: в сети появилось видео, на каком языке футболист общался с командой

Звезда украинского футбола Евгений Селезнев оказался в центре скандала на одном из матчей медиалиги. Бывшего футболиста обвинили, что он общался с партнерами на русском.

Инцидент случился во время матча медиалиги. В Киеве встречались команды Армат, за которую выступает Евгений Селезнев, и Оԁеѕа Football Media Team (4:3), пишет 24 Канал.

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На каком языке Селезнев общается с командой

Между экс-форвардом сборной Украины и 16-летним блогером, который одновременно является игроком одесской команды, произошел спор. Юноша сделал замечание Селезневу, что он общался на русском языке.

Евгений жестко ответил парню, что не ему решать, на каком языке общаться.

Впоследствии в сеть попало видео из раздевалки Армата, где Селезнев на государственном языке делает наставление партнерам по команде.

Видео наставления Селезнева

Отметим, что после матча блогер рассказал детали языкового скандала с Селезневым. Он отметил, что в быту общается на русском, но в медийной сфере пользуется украинским.