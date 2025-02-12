Легендарная экстеннисистка и бывшая Дрейка зажгла на финале Супербоула-2025
В понедельник, 10 февраля, состоялся финал Супербоула-2025 в Новом Орлеане. Филадельфия Иглс в зрелищном противостоянии одолела Канзас Сити со счетом 40:22.
Хедлайнером шоу стал популярный рэпер Кендрик Ламар. Известная экстенисистка Серена Уильямс также зажгла на сцене вместе с американским певцом в перерыве Супербоула-2025, сообщает 24 канал.
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Эффектные танцы Уильямс
Появление Серены Уильямс стало настоящей вишенкой на торте и прекрасным дополнением шоу. Легендарная экстенисистка под хитовый трек Кендрика Ламара "Not Like Us" станцевала известный танец под названием Crip Walk.
Наряд 23-кратной победительницы турниров серии Большой Шлем подчеркивает причастность к популярной культуре уличных банд. Именно синий цвет ассоциируется с Crips.
Уильямс танцует на сцене в перерыве Супербоул-2025:
К слову. Подобный танец Серена Уильямс выполняла во время выступлений на Уимблдоне в 2012 году.
Интересно, что в 2015 году Серена Уильямс встречалась с другим известным рэпером Дрейком, который враждует с Кендриком. Однако теперь бывшая теннисистка открыто становилась на защиту Ламара в конфликте с канадским певцом.
Достижения Серены в теннисе
- Серена Уильямс становилась 23-кратным триумфатором турниров серии Grand Slam. Американская экстениситка четыре раза получала золото на Олимпийских играх в одиночном и парном разрядах.
- Долгое время Серена Уильямс была первой ракеткой мира по версии WTA.