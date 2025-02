Легендарная экстеннисистка и бывшая Дрейка зажгла на финале Супербоула-2025

В понедельник, 10 февраля, состоялся финал Супербоула-2025 в Новом Орлеане. Филадельфия Иглс в зрелищном противостоянии одолела Канзас Сити со счетом 40:22.

Хедлайнером шоу стал популярный рэпер Кендрик Ламар. Известная экстенисистка Серена Уильямс также зажгла на сцене вместе с американским певцом в перерыве Супербоула-2025, сообщает 24 канал.

Эффектные танцы Уильямс

Появление Серены Уильямс стало настоящей вишенкой на торте и прекрасным дополнением шоу. Легендарная экстенисистка под хитовый трек Кендрика Ламара "Not Like Us" станцевала известный танец под названием Crip Walk.

Наряд 23-кратной победительницы турниров серии Большой Шлем подчеркивает причастность к популярной культуре уличных банд. Именно синий цвет ассоциируется с Crips.

Crip Walk – это традиционный танец одной из самой популярной уличной банды Лос-Анджелеса Crips.

Уильямс танцует на сцене в перерыве Супербоул-2025:

К слову. Подобный танец Серена Уильямс выполняла во время выступлений на Уимблдоне в 2012 году.

Интересно, что в 2015 году Серена Уильямс встречалась с другим известным рэпером Дрейком, который враждует с Кендриком. Однако теперь бывшая теннисистка открыто становилась на защиту Ламара в конфликте с канадским певцом.

