Был чемпионом мира, а теперь сбивает "Шахеды": что известно и где сейчас Сергей Дзиндзирук

Сегодня, 1 марта, украинский боксер Сергей Дзиндзирук отмечает свой 50-й день рождения. Его профессиональный путь и дальнейшие решения стали важной частью его истории.

Где находится украинский чемпион мира по боксу и что о нем известно – рассказывает 24 канал.

Как начинал свой профессиональный путь Сергей Дзиндзирук?

В начале спортивной карьеры его бои в основном происходили в Великобритании и Польше.

В специализированном боксерском рейтинге рейтинге BoxRec.com Сергей входит в пятерку лучших украинских боксеров в истории независимо от весовой категории.

Первое место занимает Владимир Кличко, второе – Виталий Кличко, третье – Александр Усик, четвертое – Василий Ломаченко. Дзиндзирук замыкает топ-5 рейтинга.

Профессиональный дебют на ринге состоялся 22 января 1999 года в Варшаве против алжирца Рамдане Куане.

Был чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе с 2005 по 2011 год – один из самых успешных украинских боксеров своего поколения.

2013 год – последний профессиональный бой, после чего Сергей завершил карьеру.

Сергей Дзиндзирук / Фото из открытых источников

Самые известные бои

Сергей Дзиндзирук против Серхио Мартинеса (12 марта 2011, США)

Это был поединок за титул среднего веса против аргентинца Серхио Мартинеса.

Именно в 35 лет Дзинзирук первым среди украинцев вышел на бой за бриллиантовый пояс WBC.

Мартинес доминировал в бою и победил техническим нокаутом в 8-м раунде после нескольких нокдаунов украинца.

Дзиндзирук потерпел первое поражение в профессиональной карьере в этом бою, информирует Boxingscene.

Сергей Дзиндзирук против Даниэля Сантоса

Один из ранних важнейших поединков в карьере Дзиндзирука – он получил титул в WBO, победив аргентинца Даниэля Сантоса.

Защита титула против Себастьяна Лухана

В мае 2006 года Дзиндзирук защищал титул WBO, встретившись с аргентинцем Себастьяном Андресом Луханом и победив его решением судей.

Сергей Дзиндзирук против Лукаса Конечны (27 апреля 2008)

Дзиндзирук успешно защитил пояс чемпиона мира WBO, победив чешского боксера Лукаса Конечны.

Где сейчас и чем занимается Дзиндзирук?

В прошлом, во время активной карьеры, он проживал в Гамбурге (Германия) и боксировал под промоушеном Universum Box-Promotion. Однако сейчас, после начала войны, он находится в Украине.

После начала полномасштабной войны России против Украины Сергей Дзиндзирук вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины. Он служит как лейтенант и командир мобильной огневой группы, выполняя военные задачи в составе подразделений теробороны. Имел офицерское звание лейтенанта запаса.

В феврале 2022 года мы с друзьями пошли в военкомат. Нам сказали ждать. Не очень хотелось терять время и решили добровольно пойти служить в ряды территориальной обороны,

– сказал Дзиндзирук.

Сергей Дзиндзирук в армии / Фото из открытых источников

Сергей сайту XSPORT объяснил чем он занимается на войне.

Задача моей мобильной огневой группы сбивать "Шахеды", не пропускать беспилотные летательные аппараты на своем участке. Стреляем по ним из пулеметов, стараемся сбить как можно больше тех, которые попадают в наше поле зрения,

– объясняет боксер.

По словам бывшего боксера в комментарии Kamp-Sport его жизнь очень изменилась после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он никогда не представлял, что будет носить автомат, дежурить и задерживать людей. В начале он также занимался гуманитарной помощью.