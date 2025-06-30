Месси будет бутсы носить: украинец вспомнил забавную историю с легендарным аргентинцем

Бывшему защитнику сборной Украины Сергею Кривцову посчастливилось играть в одной команде с Лионелем Месси. Этот период в Интер Майами украинец будет вспоминать всю жизнь.

Сергей Кривцов оказался в Интер Майами за несколько месяцев до прихода Лионеля Месси. В команде с нетерпением ожидали приезда звезды мирового футбола, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Дениса Бойко.

Читайте также Месси пытался ударить соперника во время матча: видео странного поступка легенды

Магия имени Лионеля Месси

Украинский футболист вспомнил забавные закулисные подробности первых дней Месси в клубе.

"Были слухи, что Месси придет, потому что он несчастлив в Париже. Мы с ребятами шутили на эту тему: "да он будет бутсы нам носить".

Когда он пришел в команду, то я чувствовал себя будто в музее Мадам Тюссо. Я на него смотрю и не понимаю, что вот он здесь в моей команде", – рассказал Кривцов.

После приезда Месси все работники клуба были заворожены харизмой Месси и не могли от него оторвать взгляд. А некоторые даже боялись зайти в раздевалку, когда он там был.

Был у нас массажист в команде. Он просто стал в 10 метрах от Месси и на него смотрел. Полчаса просто стоял и смотрел,

– сказал Кривцов.

Впрочем, в жизни аргентинец оказался очень скромным. К сожалению, он не общался на английском, а только на испанском.

Напомним, что Сергей Кривцов выступал за Интер Майами два сезона. Центральный защитник отыграл 63 поединка, в которых отметился двумя голами и одним ассистом. Зимой 2025 года Кривцов покинул клуб на правах свободного агента.

Напомним, что команда Лионеля Месси вылетела из Клубного чемпионата мира-2025. На стадии 1/8 финала Интер Майами с аргентинцем в составе уступил ПСЖ со счетом 0:4.