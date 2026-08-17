Ребров опозорился, сыграв в падл с легендой клуба российской армии

Сергей Ребров был замечен на корте в Испании вместе с бывшим футболистом сборной России Василием Березуцким. В сети появилось соответствующее видео.

Вице-президент УАФ принял участие в игре в падель в одном из клубов Марбельи. Его партнером по команде стал бывший защитник московского ЦСКА, который провел более 100 матчей за сборную России, сообщает 24 Канал.

Ребров сыграл вместе с Березуцким

Паблик "Футбол Украины" опубликовал видео из Beyond Padel Academy в Марбелье. На кадрах видно Сергея Реброва, играющего в падель в одной команде с Василием Березуцким.

Березуцкий – хорошо известный представитель российского футбола. Почти всю клубную карьеру он провел в московском ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии), а за национальную сборную России сыграл 101 матч.

В 2023 году бывший футболист сообщил, что переехал в Марбелью. При этом во второй половине прошлого сезона он работал главным тренером "Урала".

В том же году Березуцкий прокомментировал полномасштабную войну России против Украины, заявив, что мечтает о мире во всем мире и безопасности для человечества.

Что известно о Реброве

Сергей Ребров в апреле 2026 года покинул пост главного тренера сборной Украины. При этом специалист продолжил работу в структуре Украинской ассоциации футбола, оставшись ее вице-президентом.

Эту должность Ребров занимает с января 2024 года.

Появление украинского футбольного функционера в кадре вместе с бывшим игроком российской сборной уже привлекло внимание пользователей сети. Видео не содержит дополнительных пояснений относительно обстоятельств встречи или того, где именно Ребров и Березуцкий познакомились.