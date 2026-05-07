Сергей Ребров может возглавить победителя еврокубка и повторить путь Блохина

После отставки из национальной сборной Украины Сергей Ребров имеет возможность вернуться к клубной карьере, в которой он был более успешен. Заинтересованность в услугах специалиста выражают не только представители Ближнего Востока.

Команды из европейского чемпионата тоже хотят видеть украинца своим новым наставником. Обе они потерпели в этом сезоне неожиданный провал, пишет NewsPAO.

Какие клубы в Европе готовы пригласить Реброва?

Греческий инсайдер Эвангелос Михос утверждает, что с Сергеем Ребровым контактировали Олимпиакос и Панатинаикос.

Боссы команд очень недовольны результатами в этом сезоне: команда из Пиреев, которая еще несколько сезонов назад выигрывала Лигу конференций, смогла закрепиться лишь на третьем месте в чемпионате. Панатинаикос вообще упал на четвертую строчку. Такие слабые выступления могут оставить оба клуба без квалификации в Лигу чемпионов, а значит – и без солидных денег от УЕФА.

Сергей Ребров, по слухам, положительно относится к варианту с Грецией. Его агент якобы уже посещал Афины и обсуждал варианты возможного сотрудничества.

Как Ребров повторит судьбу Блохина?

В греческом чемпионате уже работал именитый украинец, который сделал себе имя как игрок в киевском Динамо – это был Олег Блохин.

Как пишет Википедия, обладатель "Золотого мяча" в 1990 году возглавил Олимпиакос и вместе с ними дважды получал серебряные награды греческой лиги, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Впоследствии Блохин работал в АЕК, с которым тоже однажды был на второй итоговой строчке в чемпионате.

В общем Олег Блохин занимался тренерской работой в Греции долгих 12 лет, и только в 2003-м получил приглашение возглавить национальную сборную Украины.

Какие еще предложения имеет Ребров?

Опыт пребывания Реброва во главе команд из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов заставляет обращать на него внимание руководителей команд с Ближнего Востока.

Конкретное предложение он получил от команды Аль-Вахда, которая занимает 5-е место в Про-лиге ОАЭ. Как и в случае с греческими грандами, речь идет о регрессе по сравнению с предыдущими сезонами, где Аль-Вахда была в медальной зоне. Поэтому в Реброве видят вариант кризисного менеджера, который исправит ситуацию.

Михаил Спиваковский из проекта "ТаТоТаке" утверждает, что Ребров мог бы вообще не искать себе сейчас работу: в Украинской ассоциации футбола были готовы оставить его во главе национальной сборной, но специалист все же принял решение прекратить сотрудничество.