Ничья с грандом, фантастический камбэк и еще 3 матча Сергея Реброва, за которые не стыдно

Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Специалиста активно критикуют за слабые результаты и отсутствие характера у команды –но в его работе были светлые пятна, которые приятно вспомнить.

24 Канал напоминает, что эра Реброва, которая длилась три года, запомнится нам не только провалами, но и несколькими яркими матчами, которые вызвали восхищение сборной.

Дебют Реброва – почти победа над Германией

Мало кто вспомнит, что в своем первом поединке в роли наставника национальной сборной Сергей Ребров едва не одолел грозную Германию, которую тогда тренировал Ханси Флик.

Да, тот матч в Бремене был контрольным, но все же имел для Бундестим особое значение, ведь был юбилейной 1000-й игрой в истории команды.

Тем интереснее, что украинцы после часа игры вели в счете 3:1 – дубль Цыганкова и автогол Рюдигера стали ответом на быстрый мяч в исполнении Фюллькруга.

Обидно, что в конце концов немцы свели дело к ничьей, воспользовавшись нервами нашей обороны в концовке. Киммих выровнял положение только в компенсированное время с пенальти. Но те 3:3 вдохновляли – казалось, что с новым коучем сборная способна навязать борьбу даже грандам европейского футбола.

Первая официальная игра – спасение с Северной Македонией



Северная Македония – Украина 2:3 / фото УАФ

Первый тайм Реброва в официальном матче – ночной кошмар. В Скопье сборная уступала македонцам 0:2 перед перерывом, и это была катастрофа: поражение с главным соперником по плей-офф уничтожало шансы попасть на Евро.

Но тренер показал блестящую реакцию: что бы он ни сказал подопечным в перерыве, команда вышла из подтрибунного помещения невероятно заряженной и перевернула ход матч с головы на ноги. Забарный, Конопля и Цыганков при активной поддержке Судакова и Мудрика обеспечили один из самых ярких камбэков в истории сборной – 3:2.

Кстати, обратили внимание, что тогда Ребров еще не прекратил вызывать в главную команду Андрея Ярмоленко?

Команда вторых таймов – единственная победа на Евро

Тот матч с македонцами стал началом тренда на разные таймы от сборной Реброва: первый чаще становился неудачным, но во втором команда часто исправляла ошибки.

Так удалось пройти плей-офф на Евро, так "сине-желтые" сыграли и в своем единственном удачном поединке в финальной стадии первенства. После позора от Румынии 0:3 в матче со Словакией команде надо было обязательно доказать самой себе, что она способна бороться.

Шранц открыл счет на 17-ой минуте, и болельщики начали испытывать неприятное дежавю с 2016 годом, когда Украина на Евро проиграла все, не забив ни одного мяча. К счастью, все оказалось совсем не так плохо: по перерыве Шапаренко и Яремчук принесли нам победу и сохранение шансов на выход из группы. Жаль, что с бельгийцами так не получилось.

"Золотое поколение" Бельгии против "лучшего поколения" Украины



Украина – Бельгия 3:1 / фото УАФ

Хотя почему не получилось? Просто победа над бельгийцами случилась не тогда, когда потребуется, а чуть позже.

Лига наций запомнилась не только страданиями против Албании, Чехии и Грузии, но и непонятным отношением тренерского штаба к турниру: то он все же товарищеский или важный? Каким бы ни был ответ, Украина получила возможность вернуться в Лигу А, если бы обыграла в двухматчевом противостоянии Бельгию.

Первый номинально домашний матч в Мурсии – это очередная иллюстрация истории о разных таймах. Первый мы проиграли, во втором же показали, пожалуй, наиболее яркий футбол за все время работы Реброва. Гуцуляк, Ванат и Забарный закошмарили бывших лидеров рейтинга ФИФА тремя голами, а мы снова поверили, что умеем обыгрывать большие команды.

А потом был провал в ответном матче, и вместо Лиги А – только безграничное разочарование.

Веселый хаос с Исландией – Ренессанс Малиновского

Есть матчи, в которых команды как будто забывают об обороне и начинают "рубиться" – гол на гол, атака на атаку. Странно было видеть нечто подобное от Украины, но в матче с Исландией в отборе на чемпионат мира обе команды решили развлечься. И это действительно был самый веселый поединок эпохи Реброва.

Итоговые 5:3 приятно вспоминать не только из-за курьезного дебютного гола Ивана Калюжного, но и шедеврального дубля Руслана Малиновского. У хавбека был очень тяжелый период в карьере, на клубном уровне произошло падение из Лиги чемпионов в команды второго эшелона, тяжелая травма оставила без футбола на долгие месяцы. Поэтому вернуться в сборную, да еще и показать себя сразу несомненным лидером, способным делать результат – это было красиво.