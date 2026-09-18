Севилья – Барселона: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

В субботу, 19 сентября, в чемпионате Испании состоится матч Севилья – Барселона. Команды встретятся в рамках 7-го тура Ла Лиги.

Матч Севилья – Барселона состоится на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и начнется в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Как в Украине посмотреть матч "Севилья" – "Барселона"

В Украине официальным транслятором матчей чемпионата Испании сезона 2026/2027 является медиасервис MEGOGO.

Трансляция матча Севилья – Барселона будет доступна на телеканале "MEGOGO Футбол" и в разделе "Спорт", а также на OTT-платформе MEGOGO по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK".

Напомним, Барселона уверенно стартовала в новом сезоне, выиграв все 6 матчей в рамках внутреннего чемпионата. Это позволяет каталонцам возглавлять турнирную таблицу с 18 очками в активе.

В то же время Севилья уже дважды теряла очки, поэтому занимает 6-е место. Сначала андалузский клуб проиграл дома Атлетико (3:1), после чего разделил очки с Эспаньолом (1:1).

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Севилья разгромила Барселону на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" со счетом 4:1, однако на выезде уступила 5:2.