В четверг, 31 июля, состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них донецкий Шахтер встречался с Бешикташем.

"Горняки" одержали победу со счетом 2:0 (6:2 по сумме двух поединков). После финального свистка Оле Гуннар Сульшер прокомментировал противостояние своей команды с дончанами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fanatik.

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Что сказал Сульшер после матча с Шахтером?

Звездный наставник Бешикташа на послематчевой пресс-конференции высказался о справедливости итогового результата. Он отдал должное "горнякам" и прокомментировал свое будущее в турецком клубе.

"Наш соперник был лучше нас в обоих матчах. Шахтер заслуживает выхода в плей-офф, они создали больше моментов для взятия ворот. По моему мнению, они смогут далеко зайти по турнирной сетке.

Сезон только начинается. Думаю, что я тот человек, который нужен клубу сейчас. Бешикташу нужна стабильность, последние лет пять были тяжелыми для клуба. Моя цель – построить команду, которая будет бороться за трофеи", – заявил Сульшер.

Как оценил победу Шахтера Туран?

Также о победе своей команды высказался Арда Туран. Наставник Шахтера заявил, что его подопечные придерживались плана и хорошо контролировали мяч. Он остался очень доволен выступлением игроков.

Теперь нас ждет сложный период, нам нужен будет каждый. Я очень рад положительной энергии, которую демонстрируют все мои игроки. Конечно, мы должны ежедневно прогрессировать, но, поскольку успешно прошли этот раунд, они действительно заслуживают поздравлений. Я обнимаю каждого из них и искренне поздравляю свою команду,

– сказал тренер.

К слову. Следующий матч Шахтер сыграет уже 3 августа против Эпицентра. Матч первого тура УПЛ начнется в 15:30.

Отметим, что в третьем квалификационном раунде еврокубков сыграют три украинских клуба. Накануне определились соперники Динамо, Шахтера и Полесья в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций соответственно.