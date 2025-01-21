Шахтер – Брест: где и когда смотреть матч "горняков" в Лиге чемпионов

В среду, 22 января, донецкий Шахтер проведет первый официальный поединок в 2025 году. В матче седьмого тура Лиги чемпионов "горнякам" будет противостоять французский Брест.

Игра состоится в немецком городе Гельзенкирхен на "Фельтинс-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Шахтера

После шести стартовых туров "горняки" имеют в своем активе четыре очка и занимают 27 место в турнирной таблице. Подопечные же Эрика Руа набрали в обновленной Лиге чемпионов 13 зачетных баллов и располагаются на седьмой строчке.

В Украине прямую трансляцию поединка Шахтер – Брест покажут эксклюзивно на медиасервисе "Megogo". Его можно просмотреть на канале "Megogo Футбол 1", который доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

Примерно за час до начала матча и сразу после его окончания состоится традиционная аналитическая студия. В ней примут участие журналисты и приглашенные эксперты, которые проанализируют все важные моменты противостояния.

Отметим, что 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. По завершению поединка будет доступен также видеообзор.

Справка. Шахтер и Брест ранее никогда не встречались между собой. Французский клуб впервые в истории участвует в Лиге чемпионов.

Напомним, что после этого поединка "горняки" проведут еще один матч в Лиге чемпионов – 29 января дончане сыграют против Боруссии Дортмунд. Чтобы продолжить свой путь в турнире надо финишировать в топ-24.