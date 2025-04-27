Шахтер – Динамо: онлайн-трансляция украинского "Классического"

Поединок во Львове между Динамо и Шахтером будет закрывать программу 26-го тура УПЛ. По итогу матча "горняки" могут окончательно потерять шанс на "золото".

В воскресенье, 27 апреля, состоится центральный матч 26-го тура чемпионата Украины Шахтер – Динамо. Поединок на "Арене Львов" начнется в 18:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Читайте также Горячее украинское "Классическое": прогноз на извечное дерби Шахтер – Динамо в УПЛ

Репетиция перед финалом Кубка Украины

Команда Александра Шовковского на крейсерской скорости несется к чемпионству. "Бело-синие" находятся во главе турнирной таблицы, опережая Александрию на три балла, а Шахтер на 10.

"Горняки" неудачно проводят текущий сезон. Из-за резкого омоложения команде не хватает стабильности. Шахтер еще сохраняет теоретические шансы защитить чемпионство. Однако поражение в очном поединке с лидером окончательно оставит дончан без золотых наград.

Стоит внимания. Поединок первого круга сезона-2024/25 между Динамо и Шахтером не определил победителя. "Горняки" первыми открыли счет после удара Артема Бондаренко. Киевляне спаслись от поражения благодаря голу Александра Караваева на 87-й минуте.

Поединок на "Арене Львов" будет судить бригада арбитров во главе с Виталием Романовым из Днепра. Ему будут помогать лайнсмены Семен Шлончак из Черкасс и Виктор Нижник из Винницы. Четвертым арбитром будет работать Олег Когут из Тернополя.

Это не последняя встреча принципиальных соперников в нынешнем сезоне. 14 мая в Житомире Динамо и Шахтер определят обладателя Кубка Украины.

Где смотреть украинское "Классическое"

Поединок Шахтер – Динамо онлайн можно будет посмотреть на телеканале UPL.TV. Матч будет доступен на медиасервисах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ и Vodafone TV.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию украинского дерби Шахтер – Динамо. В этой новости будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами, статистические данные.

ШАХТЕР – ДИНАМО