Едут к Мудрику: Шахтер хочет проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Лондоне

Шахтер определил новых претендентов на роль домашней арены в Лиге чемпионов 2026/27. Один из вариантов – легендарный стадион лондонского Челси.

После нескольких сезонов выступлений в Польше и Германии донецкий клуб вновь ищет место для проведения домашних матчей в еврокубках. По информации телеграм-канала BurBuzz, на этот раз выбор может пасть на одну из самых известных арен Англии.

Шахтер отказался от стадиона Брентфорда

"Шахтер" рассматривает сразу два лондонских стадиона в качестве потенциальных домашних арен для матчей основного этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27.

Ранее среди главных кандидатов был домашний стадион "Брентфорда" – "Брентфорд Комьюнити". Однако руководство "горняков" пришло к выводу, что арена, вмещающая около 17 тысяч зрителей, слишком мала для матчей самого престижного еврокубкового турнира.

Именно поэтому клуб переключил внимание на значительно более крупные стадионы. Наиболее привлекательным вариантом считается домашняя арена "Челси" "Стэмфорд Бридж", способная принять более 40 тысяч болельщиков. Также в списке фигурирует "Крейвен Коттедж" – стадион "Фулхэма", вмещающий около 27 тысяч зрителей.

Почему именно Лондон

Выбор этих стадионов объясняется еще и тем, почему ни "Челси", ни "Фулхэм" не будут выступать в еврокубках в сезоне 2026/27. Поэтому их домашние арены будут доступны для проведения матчей "Шахтера" без накладок в календаре.

В прошлом сезоне донецкий клуб проводил домашние матчи еврокубков в польском Кракове, а до этого два сезона принимал соперников в Германии. Теперь "горняки" могут сменить страну базирования и впервые проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов в Англии.

Напомним, "Шахтер" стал чемпионом Украины и благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов-2026/27. Новый сезон УПЛ команда Арды Турана начнет 3 августа матчем против "Кудровки".