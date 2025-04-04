Суд отказал Шахтеру в иске о банкротстве Днепра-1: что известно

Шахтер в марте этого года обратился в Хозяйственный суд Днепропетровской области в отношении СК Днепр-1. "Горняки" подали иск об открытии производства по делу о банкротстве днепровского клуба.

Причиной обращения дончан стал трансфер Александра Пихаленка в Динамо летом 2024 года. Шахтер имеет претензии по переходу полузащитника, сообщает 24 канал со ссылкой на ЕГРСР.

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Почему отказали Шахтеру

Шахтер заявил, что Динамо и Днепр-1 оформили соглашение, по которому столичный клуб должен был выплатить днепрянам 1,2 миллиона долларов за Пихаленка до 31 июля 2024 года.

Также киевляне должны были заплатить днепрянам 300 тысяч долларов четырьмя платежами до 31 января 2025 года. Днепр-1 впоследствии отказался от трансферной компенсации другому юридическому лицу, которое получило 68 миллионов гривен.

По предварительной договоренности Шахтер должен был получить 20 процентов от перехода Александра Пихаленка из Днепра-1 в Динамо. "Горняки" подали в суд в связи с тем, что днепряне не выплатили обещанную сумму.

К слову. Александр Пихаленок в текущей кампании в 23 матчах за Динамо. В составе "бело-синих" полузащитник забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Днепр-1 в отзыве попросил суд отказать "горняками" в возбуждении производства, ведь фактически не получали компенсацию за Александра Пихаленка. В итоге фемида стала на сторону днепрян и отказала дончанам.

Шахтер может обжаловать решение Хозяйственного суда Днепропетровской области. "Горняки" должны подать апелляцию в установленном порядке.