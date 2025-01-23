"Навсегда на трибуне": Шахтер почтил погибших украинских воинов во время игры в Лиге чемпионов

Полномасштабное вторжение продолжается почти три года. Каждый день на войне с Россией гибнут лучшие сыновья и дочери Украины.

Вчера, 22 января, Шахтер в номинально домашнем матче принимал французский Брест. Игра запомнилась не только победой "горняков", а также достойным поступком от дончан, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Достойный поступок дончан

Матч между Шахтером и Брестом состоялся в немецком городе Гельзенкирхен. В сезоне 2024/2025 "горняки" используют "Фельтинс Арену" для домашних матчей в Лиге чемпионов.

"Горняки" перед игрой с "пиратами" устроили акцию чествования украинских воинов, которые были представителями ультрас донецкого клуба и погибли героически, защищая Родину.

Десять мест на одной из трибун "Фельтинс Арены" во время матча Шахтер – Брест остались пустыми.

Этот жест является символом того, что мы всегда будем помнить своих преданных фанатов, их поддержку, мужество и героизм. Они навсегда останутся частью семьи Шахтера. И уже никто и никогда не сможет занять их мест на фанатской трибуне. Слава Украине! Героям Слава!,

– говорится в заявлении Шахтера.

Шахтер почтил погибших украинских воинов / Фото с телеграмм-канала "горняков"

Напомним, что игра завершилась победой Шахтера со счетом 2:0. В восьмом туре Лиги чемпионов сезона-2024/2025 на выезде против дортмундской Боруссии в среду 29 января в 22:00 по киевскому времени.