Миколенко остался без тренера в день матча: владельцы Эвертона внезапно уволили коуча

Ливерпульский Эвертон выйдет на матч 1/32 финала Кубка Англии без своего главного тренера Шона Дайча. 53-летнего специалиста срочно уволили накануне поединка.

Футбольный клуб Эвертон объявил об увольнении с должности главного тренера команды Шона Дайча. Об этом сообщил официальный сайт "ирисок", пишет 24 Канал.

Читайте также "Худший левый защитник в АПЛ": в Англии раскритиковали игрока сборной Украины

Радикальные действия руководства Эвертона

Вместе с Дайчем в отставку отправлен весь тренерский штаб команды: Ян Воан, Стив Стоун, Марк Говард и Билли Мерсер. Причины такого срочного увольнения не сообщаются.

Первой командой временно будут руководить тренер молодежной команды Лейтон Бейнс и капитан команды Шеймус Коулмен. Сейчас продолжаются переговоры о назначении нового главного тренера.

Напомним, что Шон Дайч возглавил Эвертон 23 января 2023 года. В условиях ограниченного трансферного бюджета он сумел сохранить команду в элитном дивизионе.

Под его руководством стабильное место в основе имел украинец Виталий Миколенко, который закрывал левый фланг защиты.

В сезоне-2024/25 Эвертон занимает 16 место в чемпионате Англии. После 20-ти сыгранных туров "ириски" набрали 17 очков.

Напомним, что в четверг, 9 января, Эвертон сыграет матч 1/32 финала Кубка Англии против представителя третьего дивизиона Питерборо. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.