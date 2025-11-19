Шотландия вышла на ЧМ по футболу, забив в решающей игре два гола-конфетки: видео шедевров

Во вторник, 18 ноября, состоялись матчи последнего тура отбора на чемпионат мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Шотландии дома принимала Данию.

Для прямого выхода на мировое первенство хозяев устраивала исключительно победа, а гостям достаточно было и ничьей. Команды боролись до последнего и все решилось уже в компенсированное время, информирует 24 Канал.

Как прошел матч Шотландия – Дания?

Шотландцы открыли счет уже на третьей минуте встречи. Фантастическим голом отметился Скотт Мактоминей.

Полузащитник Наполи забил невероятным ударом через себя. Ему ассистировал нападающий Бен Доук, который в середине первого тайма покинул поле из-за повреждения.

В начале второго тайма Дания сравняла счет, а затем команды обменялись быстрыми голами. На взятие ворот на 78-й минуте от Лоуренса Шенкленда забитым мячом ответил Патрик Доргу.

Однако гостям все же не удалось удержать нужный результат. В компенсированное время ко второму тайму Киран Тирни вывел в третий раз свою команду вперед, а уже на 90+8 минуте точку в матче поставил Кенни Маклин.

Полузащитник Норвича сделал это очень эффектно, оформив второй шедевр в поединке. Он забил ударом с центра поля, после чего сразу прозвучал финальный свисток.

Шотландия – Дания 4:2

Голы: Мактоминей, 3, Шенкленд, 78, Тирни, 90+3, Маклин, 90+8 – Гейлунн, 57 (пен.), Доргу, 82

Смотрите шедевры в видеообзоре матча Шотландия – Дания

К слову. Голы Мактоминея и Маклина попали в четверку лучших в туре по версии УЕФА. Также на признание претендуют взятия ворот от Барнабаша Варги и Жоау Невеша.

Отметим, что Шотландия впервые с 1998 года вышла на чемпионат мира. Дания сыграет в раунде плей-офф квалификации, куда вышла также и сборная Украины.

Что известно о выступлении Шотландии в отборе на ЧМ-2026?