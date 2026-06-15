На их месте должны были оказаться мы: Швеция начала чемпионат мира с разгромной победы

Магия за пределами Хогвартса от Грема Поттера продолжается: сборная Швеции, которая ещё в прошлом году проигрывала всем подряд, одержала одну из самых крупных побед на нынешнем чемпионате мира. Под горячую руку попал Тунис.

В ворота африканцев влетело целых пять мячей, а дубль на счету футболиста, чей отец родом как раз из Туниса. Теперь скандинавы — лидеры группы F, сообщает 24 Канал.

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Швеция – Тунис 5:1

Аяри, 7, 90+6, Исак, 30, Дьокереш, 59, Сванберг, 84 – Рекик, 43

Шведы не стали долго привыкать к атмосфере Мундиаля и забили уже на 7-й минуте, воспользовавшись хаосом в штрафной площадке африканцев. Удар Аяри из-за пределов штрафной ни голкипер, ни защитники заблокировать не смогли. Из уважения к своим корням игрок "Брайтона" гол не праздновал.

Второй гол – напоминание о том, почему все же "Ливерпуль" заплатил баснословные миллионы за Александра Исака. Нападающий классно рванул по флангу, сместился и пробил точно в дальний угол.

На перерыв команды все же ушли при более приемлемом для Туниса счете. Рекик хорошо подстроился под навес с правого фланга и головой сократил отставание.

Но скандинавы были настроены разгромить соперника. Исак добавил к голу ассист, позволив отличиться Дьокерешу. Сванберг после стандарта забил буквально первым своим касанием мяча, ведь только что вышел на замену. А завершил разгром "орлов Карфагена" снова Аяри в добавленное время – и теперь не сдерживал эмоций.

Обзор матча Швеция — Тунис от MEGOGO — смотрите видео:

5:1 – неожиданно яркая победа Швеции, которая заставляет украинских болельщиков грустно вздыхать и вспоминать о марте. На месте этих волшебников Поттера должны были быть мы.

Что ждет Швецию на групповом этапе ЧМ?

Несмотря на успех в матче с Тунисом, выход из группы для подопечных Поттера по-прежнему остается непростой задачей.

20 июня в 20:00 скандинавы сыграют против фаворитов из Нидерландов, а заключительный матч группового раунда проведут 26 июня в 2 часа ночи по киевскому времени с японцами.