Дружит с братьями Кличко и гордится своими роскошными дочерьми: Сталлоне отмечает день рождения

Американский актер и кинорежиссер Сильвестр Сталлоне 6 июля празднует день рождения. Легендарному "Рокки" исполнилось 79 лет.

Сильвестр Сталлоне никогда профессионально не занимался боксом, однако его вклад в развитие этого вида спорта трудно переоценить. 24 Канал в день рождения легендарного "Рокки" вспомнил факты биографии, которые связывают его с боксом.

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Украинские корни Сталлоне

В одном из интервью Сталлоне признался, что имеет корни из Одессы. Мать звезды мирового кино, Жаклин Сталлоне, происходила из семьи эмигрантов – бретонки Жанны Виктории Анны Клерек и украинского еврея Джона Лейбофиша. Дед Сталлоне был потомком семьи Лейбовичей из Одессы, которые изменили свою фамилию на Лейбофиш.

Сильвестр Сталлоне со своей мамой Жаклин / Getty Images

Снимался в фильмах о боксе

В 1976 году состоялась премьера культового фильма "Рокки". Его главным героем был малоизвестный боксер-любитель Рокки Бальбоа, который благодаря тренировкам едва не победил чемпиона мира Аполло Крида.

Незамысловатый сюжет фильма обеспечил огромный успех его автору и исполнителю главной роли. Миллионы мальчишек хотели быть похожими на Рокки Бальбоа и начали заниматься боксом.

Серия фильмов "Рокки" сделала огромный вклад в популяризацию бокса. В одном из интервью Владимир Кличко признавался, что образ Рокки вдохновлял его в трудные моменты. Виталий Кличко в бою с Ленноксом Льюисом даже надел особые трусы – такие же, как в фильме "Рокки".

В 2011 году Сильвестра Сталлоне внесли в Международный зал славы бокса вместе с такими титанами, как Леннокс Льюис и Майк Тайсон. Это беспрецедентное признание человека, который не был профессиональным боксером.

Кадр из культового фильма "Рокки" / скриншот

Сталлоне и братья Кличко

Звездный Сильвестр Сталлоне всегда был желанным гостем на боксерских поединках. В 2009 и 2012 годах "Рокки" посещал бои с участием братьев Кличко.

У актера сложились дружеские отношения с украинскими чемпионами. Они участвовали в совместных благотворительных проектах и мероприятиях. В 2012 году Виталий и Владимир Кличко стали сопродюсерами мюзикла "Рокки". Спектакль имел значительный успех на мировых сценах. На премьере в Гамбурге присутствовали братья Кличко и Сильвестр Сталлоне.

Силвестр Сталлоне поздравляет Владимира Кличко с победой над поляком Мариушем Вахом / Getty Images

Драка с Мохаммедом Али

В 1975 году состоялся бой с участием Мохаммеда Али и Чака Вепнера. Тогда Вепнер, который считался абсолютным андердогом, дал бой чемпиону и даже отправил его на канвас. Этот поединок вдохновил Сталлоне на написание сценария фильма "Рокки".

В 1977 году на церемонии награждения Мохаммед Али подошел к Сталлоне и сказал: "Я настоящий Аполло Крид". После этого актеру пришлось продемонстрировать свои боксерские навыки во время импровизированного боя с легендарным Али.

Видео драки Сталлоне и Али

Красавицы дочери

Кроме спортивного наследия, Сталлоне - еще и счастливый отец трех дочерей, которые выросли настоящими красавицами. София, Систин и Скарлет унаследовали яркую внешность от отца и своей матери Дженнифер Флавин – бывшей американской модели.

Девушки активно пользуются социальными сетями, где активно делятся своими фотографиями и видео. Счастливый отец очень гордится своими дочерьми-красавицами.

Сильвестр Сталлоне вместе с дочерьми / фото из соцсетей