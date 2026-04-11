Скандал в УПЛ: президент клуба допустил "сдачу" матча и выдал шокирующую фразу об игроках

Президент СК Полтава Сергей Иващенко предположил, что его команда могла сознательно проиграть матч УПЛ против Полесья. Его эмоциональная реакция с резкой фразой о "допросах" игроков уже вызвала резонанс.

Поединок между Полтавой и Полесьем, в котором хозяева проиграли 0:4, оказался в центре громкого скандала. Причиной стали подозрения в возможной договорной игре и большие ставки на матч, сообщает "Украинский футбол".

Почему возник скандал?

О странном характере матча сначала сообщил телеграм-канал "Inside UPL". Там отметили, что на матче СК Полтава – Полесье зафиксировали крупную ставку в одной из букмекерских контор.

Речь идет о сумме около 850 тысяч (в валюте), поставленную одним ординаром на тотал больше 2,5 – то есть на то, что в матче будет забито более 2 гола. Эта сумма более чем вдвое превышает предыдущий подозрительный случай. События на поле лишь подлили масла в огонь: уже на 33-й минуте игрок Полтавы довольно странно получает красную карточку, а буквально через минуту гол и ставка заходит. Коэффициент на тот момент составлял 1,55,

– говорилось в сообщении.

Как отреагировал президент СК Полтава?

Президент СК Полтава Сергей Иващенко признал, что допускает участие отдельных футболистов в возможном сговоре.

По его словам, нельзя исключать сценарий, при котором несколько игроков могли "договориться" и сознательно проиграть матч, учитывая сложную турнирную ситуацию команды.

Иващенко также эмоционально высказался относительно возможного внутреннего расследования в клубе, дав понять, что у него нет инструментов для проверки игроков.

Вызову игрока и спрошу – он скажет "нет". Дальше что делать? Зажать яйца в дверь и допрашивать?,

– добавил президент Полтавы.

Иващенко отметил, что в клубе отсутствует служба внутренней безопасности, поэтому доказать или опровергнуть такие подозрения практически невозможно.

В то же время он позже уточнил, что не имеет доказательств и не хочет прямо обвинять футболистов, пока информация не подтверждена.

Как разворачивался матч Полтава – Полесье?