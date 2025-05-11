Судейский произвол на ЧЕ-2025 по каратэ: украинскую спортсменку лишили медали

Неприятный инцидент произошел с украинкой Юлией Палашевской на чемпионате Европы-2025 по каратэ. У одесситки отобрали бронзовую медаль, которую она завоевала на турнире.

В субботу, 10 мая, на чемпионате Европы-2025 по каратэ, который проходит в Ереване, состоялся утешительный финал в весовой категории до 50 килограммов. Украинка Юлия Палашевская победила латвийку Александру Михайлову, пишет 24 Канал.

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Предвзятость или судейская ошибка

Сначала организаторы объявили, что "бронзу" завоевала представительница Украины. Однако через полчаса изменили свое решение.

Судьи отдали победу латвийке, а после просмотра видео они снова изменили решение. Они позволили украинке отыграться, предоставив 0,6 секунды времени. Однако это выглядело как издевательство над нашей спортсменкой.

О позорном инциденте 24-летняя одесситка рассказала в в своем инстаграме.

В этом году со мной произошел просто трэш. Я не могу в такое поверить. У меня такое даже в голове не укладывается и долго не будет укладываться, как так можно поступить в медальном поединке,

– рассказала Палашевская.

Отметим, что судьи не посчитали балл Юлии за попадание на последней доле секунды схватки.

"Это не честно и так нельзя поступать с людьми, которые каждый день отдают свое здоровье", – заявила украинская каратистка.

Палашевская отметила, что не имеет претензий к латвийской сопернице. А вот к судейству есть немало вопросов.

Несмотря на такой результат, Юлия Палашевская не собирается опускать руки. Украинка собирается продемонстрировать достойный результат на турнире в Марокко, который начнется через две недели.

Напомним, что это не первый досадный случай на крупных международных турнирах с участием украинок. На ЧМ-2023 по каратэ судьи из-за проблем с таймером лишили "золотого" финала Анжелику Терлюгу.