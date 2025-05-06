Украинские гимнасты угрожают бойкотом чемпионата Европы из-за действий федерации

Очередной скандал разгорелся в мужской спортивной гимнастике. Сборная Украины в полном составе может пропустить важные континентальные соревнования.

В конце мая в Германии состоится чемпионат Европы-2025 по спортивной гимнастике. Важный международный турнир может пройти без участия сборной Украины, пишет 24 Канал.

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Сборная Украины отказывается от участия в чемпионате Европы

Украинские гимнасты выразили свой протест относительно намерений Украинской федерации гимнастики отстранить от должности главного тренера сборной Геннадия Сартинского. Соответствующее обращение в социальных сетях опубликовали лидеры "сине-желтых": Олег Верняев, Назар Чепурной, Владислав Грико и другие.

По мнению спортсменов, отстранение Сартинского это месть вице-президента Украинской федерации гимнастики Стеллы Захаровой.

"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины – Сартинского Геннадия Людвиговича – от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды.

Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это – личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри.

Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича – мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года. Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.

Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает. Мы – команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", – говорится в публикации.

Заявление подписали представители сборной Украины Назар Чепурной, Владислав Грико, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун, Святослав Швед.

Справка. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике состоится в немецком Лейпциге с 26 по 31 мая 2025 года.

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