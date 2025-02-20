Скандальный Рубиалес избежал тюрьмы за принудительный поцелуй футболистки в губы

Бывший глава испанской федерации футбола получил лишь финансовое и административное наказание за свои противоправные действия. Прокуратура требовала заключения на 2,5 года.

Уже почти год продолжается скандал с участием уже бывшего президента Федерации футбола Испании. Луиса Рубиалеса обвиняют в домогательствах к футболистке Дженнифер Эрмосо.

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Избежал тюрьмы

После победы Испании на женском чемпионате мира Рубиалес во время церемонии награждения поцеловал футболистку в губы. Только сейчас завершился суд в отношении Луиса.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Marca, на экс-чиновника наложили штраф в размере 10,8 тысяч евро. Кроме того, Рубиалесу запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и устанавливать с ней контакт в течение года.

До этого Рубиалес потерял свою позади главы испанского футбола именно из-за этого скандала. Прокуратура вообще требовала для Луиса арест на 2,5 года.

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Также были требования наложить санкции на экс-тренеров женской сборной Испании Альберта Луке, Хорхе Вильды и бывшего менеджера по маркетингу RFEF Рубена Риверы. Их подозревали в принуждении Эрмосо сказать, что контакт с Рубиалесом состоялся по взаимному согласию.

Впрочем все трое были оправданы. Сейчас 34-летняя футболистка выступает за мексиканский Тигрес, а также имеет на своем счету 57 голов в 123 матчах за сборную Испании.