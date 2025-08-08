Американские легионеры сборной Украины проигнорировали вызов на матчи квалификации ЧМ-2027 по баскетболу. Это решение игроков вызвало гневную реакцию баскетбольного сообщества.

За месяц до матчей квалификации на ЧМ-2027 по баскетболу главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис анонсировал приезд игроков из НБА. В итоге ни один из американских легионеров не откликнулся на вызов в команду, пишет 24 Канал.

Как в Украине отреагировали на отказ игроков НБА выступать за сборную?

Предварительно ожидался приезд Святослава Михайлюка, Алексея Леня, Максима Шульги и Дмитрия Скапинцева, который недавно присоединился к израильскому Хапоэлю. Эти игроки значительно бы усилили состав "сине-желтых" в ответственных матчах.

Это вызвало критику среди экспертов, журналистов на болельщиков. Они обвиняют баскетболистов в отсутствии патриотизма и призывают принять к ним различные санкции.

Особенно досталось легионерам от капитана клуба Суперлиги "Черкасские обезьяны" Андрея Агафонова.

"Они не украинцы – уже много лет: ни ментально, ни по воспитанию, ни душевно. Отношусь к ним как к людям, которым все равно. К тому же я их лично не знаю", – заявил Агафонов в комментарии Tribuna.com.

Двукратный чемпион НБА Святослав Медведенко тоже раскритиковал "американцев", а также руководство ФБУ.

"Два вывода: ребятам – пох*р и ФБУ доцаревались, что они стали токсичными, и с ними никто не хочет иметь дело.

Кстати, руководителя федерации также не видно на мероприятиях в Украине, так что он, как настоящий лидер, подает всем пример – и, как видим, все его перенимают", – сказал Медведенко.

Сайт basket.com.ua, который принадлежит президенту Федерации баскетбола Украины Михаилу Бродскому, призвал объявить бойкот Михайлюку и Скапинцеву.

С сегодняшнего дня сайт basket.com.ua объявляет бойкот этим игрокам и прекращает публиковать любую информацию, связанную с ними до изменения их позиции относительно выступлений за национальную команду. Просим другие украинские СМИ поддержать нашу позицию,

– говорится в заявлении сайта.

Военнослужащий Роман Новиков, который ранее играл в Суперлиге Украины, призвал Михаила Бродского применить санкции в отношении легионеров: "М.Ю. (Михаил Бродский – 24 Канал), возможно, уже пора принять меры или еще подождем?".

Напомним, что в первом матче преквалификации ЧМ-2027 сборная Украины уступила Швейцарии со счетом 64:66. В следующем поединке, который состоится 9 августа, подопечные Багатскиса встретятся со Словакией.

