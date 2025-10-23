Чтобы не возить на соревнования "туристов": Саладуха отреагировала на скандал о бегунах

Громкое заявление известного спортивного комментатора Виталия Волочая о любительских забегах вызвало немалый резонанс в соцсетях. Народный депутат и чемпионка Европы Ольга Саладуха высказалась на горячую тему.

Известный спортивный комментатор и блогер Виталий Волочай призвал не давать медали всем участникам любительских забегов и посоветовал им идти на стадион. Ольга Саладуха эксклюзивно для 24 Канала прокомментировала резонансное заявление и обозначила главные проблемы украинских бегунов.

Как Саладуха прокомментировала заявление Волочая?

Народный депутат Украины подчеркнула, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Однако публичные лица должны также отвечать за свои заявления.

Относительно комментариев Волочая и всего того хейта после, то скажу так – каждый имеет право на собственное мнение. Но сказал тезис, что задела тысячи людей – то теперь надо отвечать возмущенным комментаторам,

– отметила Саладуха.

По мнению титулованной легкоатлетки, массовый спорт играет важнейшую роль, а потому любительские забеги должны происходить.

"Со своей стороны, отмечу, что количество перерастает в качество – чем больше людей бегает, интересуется бегом даже на любительском уровне, то тем больше приходит в профессионалы. Поэтому даже этот скандал имеет свое положительное влияние – привлекает внимание к проблеме!", – сказала Саладуха.

Пока украинские бегуны не радуют результатами. Однако это комплексная проблема, которую нужно решать на государственном уровне.

"В Украине серьезные традиции в беговых дисциплинах. Много чемпионов и рекордсменов. Но, к сожалению, за редкими исключениями, это уже в основном история. Настоящее такое, что нам нечем особенно похвастаться. Вопросу улучшения результатов беговых дисциплин мы уделяем много внимания в рамках работы ФЛАУ. Есть вопросы к подготовке по выносливости, качественной конкуренции, чтобы не возить на соревнования "туристов".

Также должно быть больше инфраструктурных объектов. Сохранять и развивать такие легкоатлетические стадионы, как тот же "Атлет" в Киеве, где раз за разом пытаются сделать его исключительно коммерческим объектом. Чтобы бегать на стадионах – их должно быть много и со свободным доступом", – отметила чемпиона Европы по прыжкам в длину.

Добавим, что во время войны украинский спорт сталкивается с огромной массой проблем: разрушение врагом инфраструктуры, выезд атлетов за границу, нехватка финансирования и тому подобное. Поэтому любительские соревнования должны стать тем фундаментом, на котором должны строиться будущие спортивные достижения.

