Невероятный рекорд: сколько Криштиану Роналду заработал за свою футбольную карьеру

В споре о том, кто является лучшим футболистом в истории – Криштиану Роналду или Лионель Месси, – трудно определить единодушного победителя. Зато в финансовом плане между этими двумя гениями есть явный фаворит.

Сколько бы ни зарабатывал аргентинец в клубе Дэвида Бекхэма "Интер Майами", Криштиану в свои 41 год по-прежнему остается самым высокооплачиваемым игроком планеты. Как пишет Forbes, это позволило ему преодолеть новую психологическую отметку общего состояния.

Мультимиллиардер Роналду

По подсчетам экспертов, зарплата Криштиану в "Аль-Насре" составляет 300 миллионов долларов в год. Это позволило ему в этом году достичь сумасшедшей цифры состояния в 2 миллиарда в американской валюте.

Роналду стал первым действующим спортсменом, которому удалось добиться такого финансового успеха. Лишь двое других людей из сферы спорта становились мультимиллиардерами, но делали это при других обстоятельствах: баскетболист Майкл Джордан имеет почти 5 миллиардов долларов с учетом заработанного уже после завершения профессиональной карьеры, а владелец промоушена рестлинга WWE Винс Макмехон с его 3,3 миллиардами является самым богатым в истории спортивным функционером, а не спортсменом.

А что касается Месси

Лионель Месси до своего извечного соперника за звание лучшего футболиста всех времен откровенно не дотягивает. В Майами аргентинец получает "всего" 145 миллионов долларов в год.

В целом за карьеру чемпион мира-2022 заработал от 1,6 до 1,9 миллиарда долларов, в зависимости от системы подсчета. Поэтому, чтобы догнать Криштиану, Лео придется еще задержаться в MLS и порадовать нас своим футболом в течение 2–3 лет.