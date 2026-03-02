39-летний украинец вернется на ринг в 2026 году и проведет неожиданный бой. Что известно о следующем сопернике Усика, когда и где состоится бой – рассказывает 24 Канал.

К теме Кто такой Верховен, с которым проведет бой Усик

Кто следующий соперник?

В пятницу, 27 февраля, официально объявили следующего соперника Усика. Им сенсационно стал известный кикбоксер из Нидерландов Рико Верховен.

36-летнего бойца сравнивают с Виталием Кличко, который до бокса прославился в кикбоксинге. Доминирование Верховена в кикбоксинге также напоминает эру братьев Кличко, которые длительное время удерживали чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Рико 12 лет был чемпионом мира и добровольно отказался от титула. Его рекорд как кикбоксера составляет 66 побед и 10 поражений. На счету Верховена одна победа в боксе еще в 2014 году и победа в поединке по правилам MMA.

Когда и где состоится бой Усик – Верховен?

Поединок Усика и Верховена состоится 23 мая в городе Гиза (Египет). Вблизи Гизы в Ливийской пустыне сохранился величественный комплекс пирамид-гробниц фараонов Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра) и Микерина (Менкаура), построены в 1-й половине III тысячелетия.

Египет – это девятая страна мира, в которой будет драться Усик. До этого трехкратный абсолютный чемпион мира проводил бои в таких странах, как: Украина, Германия, Латвия, Россия, США, Польша, Саудовская Аравия, Великобритания.



Постер боя Усик / Верховен / Фото Turki Alalshikh

На кону поединка будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC, что подтвердил Всемирный боксерский совет. Таким образом украинец будет проводить добровольную защиту звания чемпиона мира.

Интересно, что для Верховена это возможность войти в историю бокса как спортсмен, который быстрее всех стал чемпионом мира. Сейчас рекорд принадлежит Василию Ломаченко и Сенсаку Муангсурину, которые стали чемпионами мира в третьем бою. Верховен это может сделать за два поединка.

Что говорят о бое Усик – Верховен?

Идея провести поединок между чемпионом мира по боксу и легендарным кикбоксером вызвала споры среди экспертов и спортсменов. Прежде всего под критикой оказались боксерские организации, в частности WBC, которые позволили Усику проводить добровольную защиту пока на бой ожидают официальные претенденты.

Британский боксер Дэвид Аллен в комментарии ютуб-каналу David White Rhino Allen заявил, что не понимает, как Верховен получил чемпионский бой уже во втором поединке в профессиональном боксе пока другие спортсмены ждут по несколько лет.

Также бой вызвал спор в соцсети X между экспертами Майком Коппинджером и Фернандо Сабатини. Первый поддержал инвестора Турки Аль аш-Шейха, который стоит за идеей встречи Усика и Верховена. Сабатини же отметил, что шанс для Верховена драться за титул чемпиона является несправедливым по отношению к другим боксерам.



Усик – Верховен / Колаж 24 Канала

Ряд специалистов считают, что этот поединок обусловлен тем, что Усик стремится заработать деньги. Такое мнение, например, высказал промоутер Фрэнк Уоррен и бывший чемпион Джонни Нельсон.

Для него нет боев за большие деньги, поэтому он должен что-то делать. Он поставил себя в позицию, где обязательно должен побеждать, потому что он доказал, что является первоклассным бойцом. Поэтому в этом бою, я вполне уверен, его ждет солидный гонорар,

– сказал Нельсон в комментарии talkSPORT Boxing.

Что касается прогноза на поединок, то эксперты и боксеры склоняются к тому, что Усик одержит легкую победу. Например, украинский тяжеловес в комментарии изданию "Чемпион" сказал, что Верховен проиграет досрочно.

"Убедительная победа Усика. Вероятнее всего, что это будет досрочная остановка во второй половине боя из-за тотального технического преимущества и темпа украинца", – заявил Сиренко.

С кем Усик должен был провести бой и почему потерял титул WBO?

Одним из главных претендентов на бой против Усика был новозеландец Джозеф Паркер. Сначала украинца обязали провести бой против временного чемпиона мира по версии WBO и дали 30 дней на то, чтобы договориться о бое.

Александр попросил отсрочить переговоры из-за давней травмы спины. В WBO пошли на встречу бывшему абсолютному чемпиону, а Паркеру назначили следующего соперника – Фабио Уордли.

25 октября 2025 года боксеры встретились в ринге, на кону которого, как говорил промоутер Фрэнк Уоррен, якобы должно было стоять право подраться с Усиком. Паркер и Уордли подарили болельщикам 11 неполных, но ярких раундов очного противостояния.



Бой Паркер – Вордли / Фото Getty Images

Казалось, еще на старте боя Фабио неожиданно завалит Джозефа, но тот не только устоял, но и стал доминировать в ринге. Экватор боя был вообще за новозеландцем. Неудача настигла Паркера в предпоследнем чемпионском раунде. Фабио зажал соперника к канатам и безжалостно начал наносить удары в голову Джозефа. Именно она стала его главной целью в этой трехминутке.

Через несколько секунд такого одностороннего избиения бой был завершен. Судья вмешался в поединок, сигнализировав о досрочной победе Уордли нокаутом в 11-м раунде. Фабио сохранил за собой статус непобедимого боксера, одержав свою юбилейную 20-ю победу на профи-ринге (19 – нокаутом). Также за его спиной одна мировая (против земляка Фрейзера Кларка).

Паркер потерпел свое четвертое поражение в профессионалах. Интересно, что все фиаско он потерпел в боях против представителей британского бокса. Новозеландец остался при своих 36 победах (24 – нокаутом) в 40 боях.

Паркер – Вордли: смотрите видео боя

Как Усик отказался от пояса?

30-летний британский боксер до последнего верил, что получит бой против Усика, но 17 ноября WBO объявила об отказе Александра от чемпионского пояса. Тем самым украинец лишился звания абсолютного чемпиона, а Вордли стал новым чемпионом мира по этой линии.

18 ноября Усик в своем профиле в инстаграмме лаконично прокомментировал свое решение.

Доброе утро всем. Спасибо WBO за то, что были со мной,

– сказал Усик.

Почему Усик отказался от титула WBO?

Александр Красюк, бывший промоутер украинского чемпиона, объяснил, почему Усик отказался от титула. Известный функционер рассказал, что назначение официального претендента на бой должно было быть сразу после поединка с Даниэлем Дюбуа. Но Александр взял паузу, мотивировав ее травмой.

WBO предоставила чемпиону нужное время на восстановление и когда этот срок истек – вопрос снова встал – или защищай или увольняй. Так что считаю, что Александр поступил правильно – бой с Вордли сейчас не несет в себе ни одного содержания: ни спортивного, ни медийного, ни коммерческого,

– заявил Красюк в комментарии Sport.ua.

Уордли 9 мая проведет первую защиту титула WBO в поединке о Даниэля Дюбуа.

Когда Усик завершит карьеру?

В интервью ютуб-канал USYK17 Усик рассказал о своих планах по завершению спортивной карьеры. Он заявил, что планирует уйти из бокса через полтора года, а также знает четкую дату, когда это произойдет.

Добавим, что в комментарии журналу The Ring Усик анонсировал, что планирует провести еще два – три поединка до завершения карьеры. На 2026 год в планах боксера была встреча с Деонтеем Уайлдером, однако бой сорвался и американец встретится с Дереком Чисорой.

В то же время украинец не исключает возможность третьего поединка с Тайсоном Фьюри, если на кону снова будет звание абсолютного чемпиона мира.