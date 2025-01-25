Киз одолела "нейтральную" первую ракету мира в финале Australian Open 2025

Сегодня, 25 января, завершился первый Australian Open в 2025 году. В финальном противостоянии среди женщин встретились Арина Сабаленка и Мэдисон Киз.

Арина Сабаленка – Мэдисон Киз 3:6, 6:2, 5:7

Американская теннисистка Мэдисон Киз в напряженном поединке одолела первую ракетку мира Арину Сабаленку из Беларуси. Это была шестая встреча спортсменок в очном противостоянии, сообщает 24 канал.

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Как Киз победила Сабаленку

Финальный матч между Мэдисон Киз и Ариной Сабаленко длился 2 часа 4 минуты. Американская теннисистка превзошла нейтральную спортсменку по эйсам – 6 против 3.

Также Киз в отличие от первой ракетки мира не допустила ни одной двойной ошибки – у Сабаленки их пять. Это помогло американской теннисистке в первом сете.

Во втором сете Арина Сабаленка смогла сравнять общий счет матча. Нейтральной теннисистке из Беларуси помогла хорошая реализация брейк-пойнтов.

Обе спортсменки показали равную игру в третьем сете. Мэдисон Киз вырвала победу над Ариной Сабаленко в финале противостояния благодаря тому, что она взяла два гейма подряд.