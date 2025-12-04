"Насыпали денег и теперь включается пропаганда": как в Украине реагируют на измену Лыскун

Прыгунья в воду София Лыскун пробила дно. Спортсменка получила российское гражданство и продолжит свои выступления под вражеским флагом.

Такое решение София Лискун стало настоящей неожиданностью для украинского спорта. 24 Канал собрал реакции украинцев на получение российского гражданства спортсменкой.

Почему Лыскун отказалась от выступлений за сборную Украины?

Вице-чемпионка мира заявила, что в Украине столкнулась с дискриминацией из-за своего продолжения общения с первой тренеркой, которая уехала в Москву.

Также Лыскун заявляла в комментарии российскому СМИ о некомпетентном подходе подготовки спортсменов в Украине.

У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, конечно мы, спортсмены,

– говорила Лыскун.

Кроме этого София добавила, что на ее решение отречься от украинского гражданства повлияли еще другой ряд факторов. Однако о чем именно шла речь спортсменка не уточнила.

Она отмечала, что через все эти факторы была вынуждена обращаться за помощью к психотерапевту и психиатру.

Как в украинском спорте реагируют на решение Лыскун?

Одними из первых на поступок прыгуньи в воду отреагировали президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт и Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Гутцайт в комментарии изданию Чемпион заявил, что такой поступок Лыскун является предательством.

"Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство. У меня это не укладывается в голове. Зачем это делать, особенно сейчас, когда мы выстояли и продолжаем бороться за свою независимость", – заявил Гутцайт.

Бедный подчеркнул, что смена гражданства Софией стала для всех неожиданностью. Ведь спортсменка даже не намекала на возможное желание перейти выступать за другую страну.

Лискун сама сказала, что поддерживала связь со своим тренером, который работал в Москве. Это говорит о том, что на нее осуществлялось влияние со стороны российской пропаганды, спецслужб, которые срежиссировали этот спектакль,

– сказал Бедный.

Министр рассказал, что Лискун взял отпуск за свой счет, чтобы уехать в Польшу, где у нее есть вторая половинка. После чего она внезапно вернулась в родной Луганск. Бедный заверил, что украинская сторона сделает все от себя возможное, чтобы Лискун вообще не смогла выступать за Россию на международных соревнованиях.

Бедный добавил, что на этом профессиональная карьера Софии закончена.

Известный комментатор Роман Бебех также отреагировал на позор 23-летней вице-чемпионки мира по прыжкам в воду.

Скелетонист Владислав Гераскевич коротко прокомментировал поступок Лыскун, добавив в свой профиль в соцсети Х видео из ее интервью для пропагандистской прессы.

"Участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лискун сменила гражданство на российское... Причиной стала "игра в одни ворота", и, судя по интервью, какие-то психические отклонения спортсменки... Не знаю, что тут еще можно комментировать. Отвратительно. Гадко. Стыдно", – написал Гераскевич.