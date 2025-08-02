Капитан Тоттенхэма Сон Хын Мин с 2015 года выступает за лондонский клуб. Уже совсем скоро пути "шпор" и футболиста разойдутся.

Игрок сборной Южной Кореи объявил, что планирует покинуть клуб АПЛ. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Сеуле, где Тоттенхэм готовится к новому сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что сказал Сон об уходе из Тоттенхэма?

Звездный футболист, порой едва сдерживая слезы, сказал, что его решение покинуть лондонский клуб было самым тяжелым в карьере. Однако сейчас он чувствует, что пришло время двигаться дальше:

"Прежде чем мы начнем пресс-конференцию, я просто хочу поделиться информацией о том, что я решил покинуть этот клуб летом. Тоттенхэм помогает мне в моих решениях. Поэтому я просто хотел поделиться этой информацией, прежде чем мы начнем конференцию.

Я приехал в северный Лондон еще ребенком. Молодой парень прибыл в Лондон, который даже не разговаривал на английском, и покинуть этот клуб взрослым мужчиной – это очень, очень гордый момент".

Он также поблагодарил всех болельщиков Тоттенхэма за то, что они подарили ему много любви в течение стольких лет в клубе. На вопрос журналистов относительно будущих игровых планов, Сон ответил, что пока у него нет ответа.

Справка. Сон Хын Мин провел в составе "шпор" 454 матча. В них он забил 173 гола и отдал 101 ассист.

Напомним, что в конце весны кореец выиграл первый трофей с Тоттенхэмом. Лондонцы в финале Лиги Европы одолели Манчестер Юнайтед.