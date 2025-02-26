FAVBET поддержал медийный кубок UA STEEL CUP Winter 2025

8-9 февраля Львов принимал зимний кубок по медиафутболу UA STEEL CUP Winter 2025. В соревновании приняли участие четыре популярных футбольных медиапроектов: RUH MEDIA TEAM, IGNIS, PROFAN и ARMAT.

Партнером турнира выступила компания FAVBET, которая активно поддерживает развитие медиафутбола и его интеграцию в украинскую спортивную культуру. Об этом сообщает OBOZ.ua.

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UA STEEL CUP Winter 2025 собрал звездных гостей – среди тренеров, игроков и зрителей были Артем Милевский, Александр Алиев, Николай Морозюк, Михаил Кополовец, а также популярные блогеры и представители шоу-бизнеса. В рамках мероприятия также состоялась церемония MEDIA FOOTBALL AWARDS, где подвели итоги года и отметили лучших в сфере медиафутбола.

Чемпионом турнира стали RUH MEDIA TEAM, которые одолели в финальном матче ARMAT. Бронзу завоевал PROFAN, а четвертым финишировал IGNIS.

С 2024 года FAVBET является официальным партнером трех проектов-участников зимнего кубка – RUH MEDIA TEAM, IGNIS и ARMAT, – способствуя популяризации медиафутбола среди украинских болельщиков.

В компании отмечают: "Медиафутбол в Украине демонстрирует невероятный потенциал, объединяя спорт, развлечения и медиа. Мы уверены, что это направление и в дальнейшем будет набирать обороты, привлекая все больше фанатов и способствуя развитию футбольной культуры в стране".

Даже в условиях войны FAVBET продолжает поддерживать профессиональный и любительский спорт. Компания является одним из крупнейших спонсоров украинского футбола, а также партнером многих национальных федераций, включая футзальную Favbet Экстра-Лигу сезона 24/25.