Балогун не спас США: Бельгия разгромила хозяев и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

В матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 одна из хозяек турнира, сборная США, встретилась с Бельгией. Еще до стартового свистка этот поединок оказался в центре внимания из-за громкого скандала.

Причиной послужила отмененная красная карточка, показанная нападающему американцев Флориану Балогуну. Как прошла встреча и чем она завершилась, расскажет 24 Канал.

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США – Бельгия 1:4

Голы: Тильман, 31 – Де Кетеларе, 9, 33, Ванакен, 57, Лукаку, 90+3

Бельгийцы открыли счет уже на 9-й минуте встречи. Автором первого гола стал Шарль де Кетеларе. Американцы сумели ответить на 31-й минуте, когда отличился Малик Тильман. Впрочем, радость хозяев была недолгой: уже через две минуты де Кетеларе во второй раз поразил ворота соперника, оформив дубль.

В начале второго тайма Бельгия воспользовалась ошибкой вратаря сборной США, после чего Ганс Ванакен увеличил преимущество своей команды до двух мячей.

До финального свистка американцы пытались сократить отставание и создавали опасные моменты, однако реализовать их не смогли. Зато точку в матче поставила Бельгия: в конце встречи опытный Ромелу Лукаку установил окончательный счет 1:4.

Обзор матча США – Бельгия: смотрите видео от МЕГОГО

Это поражение означает завершение выступлений сборной США на домашнем чемпионате мира. Таким образом, все три страны-хозяйки турнира, США, Мексика и Канада, уже прекратили борьбу за трофей.

Благодаря победе Бельгия вышла в четвертьфинал ЧМ-2026, где 10 июля встретится со сборной Испании.

Одной из самых обсуждаемых тем перед матчем стало участие нападающего сборной США Фоларина Балогуна. Нападающий получил красную карточку в предыдущем раунде, однако ФИФА отменила его дисквалификацию после личного звонка президента США Дональда Трампа президенту организации Джанни Инфантино. Несмотря на это, Балогун не смог проявить себя на поле и не отличился результативными действиями.