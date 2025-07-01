Большинство российских спортсменов в 2022 году поддержали агрессию против Украины, которую устроил диктатор Путин. Тогда они не догадывались, что война может бумерангом прийти в их дом.

Глава Федерации футбола Курской области Юрий Князев посетовал на разрушение спортивной инфраструктуры в регионе. Во всех бедах он обвинил Вооруженные силы Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Читайте также Украинские воины на фронте уничтожили тренера сборной России, который домогался к чемпионке мира

Российский чиновник пожаловался на разрушенные стадионы

В интервью пропагандистам Князев устроил истерику, мол, ВСУ бьют по гражданским объектам. Сам он живет в Рыльске Курской области. По его словам, район "стерли с лица земли". При этом чиновник почему-то приплел прилет по стадиону в начале полномасштабной войны.

В Рыльске прямо в центр футбольного поля был прилет еще в 2022 году. Большинство объектов культуры и спорта просто разрушены. Сегодня все направлено на то, чтобы запугать людей, дестабилизировать обстановку. Они направляют ракеты на уничтожение мирных жителей, которые не имеют отношения к боевым событиям,

– заявил Князев.

Отметим, что ни одно российское издание не подкрепило бред Князева фотографиями "разрушенных объектов".

Более того, россияне почему-то не догадываются, а кто же отдал приказ о начале боевых действий. Кто с 2014 года системно уничтожает спортивные объекты Украины.

Забыл чиновник об убитых Россией украинских спортсменов. Почему-то у России началась истерика только тогда, когда "движуха Путина" началась в их доме.

Ранее сообщалось о предателе Анатолии Тимощуке, который во время обстрелов Украины отметил "хорошую атмосферу в России".