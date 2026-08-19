Свалка вместо стадиона: в сети показали, во что оккупанты превратили легендарную арену Шахтера

Легендарный стадион "Шахтер" в Донецке продолжает приходить в упадок. На новых кадрах видно, как бывшая футбольная арена превратилась в свалку.

Донецкий стадион, который более полувека был одним из главных футбольных символов города, сегодня находится в крайне запущенном состоянии. Территория арены постепенно заростает, а от прежней спортивной инфраструктуры остались лишь бетонные конструкции и воспоминания, сообщает Oboz.ua.

Поле засыпано строительным мусором

На видео, опубликованном Telegram-каналом Donetsk Live, видно, что футбольного газона на стадионе фактически не осталось. Вместо поля – строительный мусор, а трибуны заросли растительностью.

Местами бетонные элементы уже начали осыпаться. Общий вид арены больше напоминает заброшенную свалку, чем стадион, где в свое время проводил матчи один из самых известных клубов Украины.

Особенно красноречиво выглядит старый информационный плакат. На нем до сих пор можно увидеть цены на билеты: 15 гривен за центральные секторы и 5 гривен за места за воротами.

Здесь Шахтер творил историю

Стадион "Шахтер" открыли 5 сентября 1936 года. За свою историю арена пережила четыре реконструкции, а еще одну масштабную модернизацию планировали начать в 2011 году.

До 2004 года стадион оставался домашней ареной донецкого "Шахтера". Именно здесь команда завоевала первый чемпионский титул независимой Украины, после чего переехала на "Донбасс-Арену".

На этой же арене "горняки" провели свой первый матч в квалификации Лиги чемпионов. В встрече с эстонской "Левадией" донецкий клуб победил со счетом 4:1.

У стадиона есть и трагическая страница в истории. В 1995 году во время матча здесь произошел взрыв, в результате которого погиб тогдашний президент "Шахтера" Ахать Брагин. Сейчас же легендарная арена, которая когда-то была центром футбольной жизни Донецка, продолжает превращаться в руины.