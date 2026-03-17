Скандал в гимнастике: тренеры бегут из Украины из-за мизерных зарплат – Захарова назвала цифры

Украинский спорт теряет специалистов из-за низких зарплат. По словам Стеллы Захаровой, тренеры получают в разы меньше, чем за рубежом.

В спортивной гимнастике Украины разгорелся новый скандал. Вице-президент федерации Стелла Захарова рассказала "Футбол 24", почему тренеры массово покидают страну.

Что сказала Захарова?

Олимпийская чемпионка Стелла Захарова заявила, что украинские тренеры получают критически низкие зарплаты. В то же время за рубежом им могут предлагать значительно больше – от нескольких тысяч долларов ежемесячно. В такой ситуации, отмечает Захарова, удержать специалистов практически невозможно.

Когда заслуженный мастер спорта или заслуженный тренер получает 20-30 тысяч гривен, выслушивает кучу негатива, а ему предлагают 5-7 тысяч канадских долларов, то как вы думаете, он останется здесь? Конечно, нет. Развернется и уедет работать спокойно, без унижений и оскорблений,

– добавила Захарова.

Скандальный отъезд тренера в Беларусь

На фоне этой проблемы резонанс приобрел отъезд старшего тренера сборной Украины Вячеслава Лаврухина в Беларусь.

По словам Захаровой, федерация пыталась удержать специалиста, но он фактически исчез и впоследствии выяснилось, что работает за рубежом.

Она резко осудила этот шаг, однако признала: система не дает возможности удерживать тренеров. Из-за низкого финансирования Украина рискует потерять целый пласт специалистов, что напрямую повлияет на результаты сборной в будущем.

