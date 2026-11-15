После поражения от Северной Ирландии: определилась судьба главного тренера сборной Украины Андреа Мальдеры

Сборная Украины уступила в гостях Северной Ирландии. После этого матча определилась судьба главного тренера национальной команды Андреа Мальдера.

Об этом в эфире медиасервиса MEGOGO сообщил известный украинский журналист Роман Бебех. Как отметил футбольный обозреватель, поражение от британцев не повлияет на решение УАФ.

Какова будет судьба Мальдеры в сборной Украины

По словам Романа Бебеха, после поражения от Северной Ирландии Андреа Мальдера продолжит свою работу во главе сборной Украины. Сейчас у украинцев неутешительная серия из 3 поражений подряд и 4 матчей без побед подряд.

В частности, в субботу, 14 ноября, украинцы потерпели поражение от сборной Северной Ирландии со счетом 0:1. Этот результат повлиял на то, что сборная Украины попадет в третью корзину во время жеребьевки отборочного турнира к Евро-2028.

Кроме того, у "сине-желтых" не осталось шансов выйти в Дивизион А Лиги наций. Более того, в матче против Грузии украинцы будут бороться за то, чтобы не вылететь в Дивизион С. Для этого нужно не проиграть грузинам.

Что известно о Мальдере во главе сборной Украины

Андреа Мальдера стал первым иностранным тренером в истории сборной Украины. Итальянец сменил Сергея Реброва на этом посту весной 2026 года. Он провел уже 7 матчей во главе украинцев. На данный момент его статистика – 2 победы, 1 ничья и 4 поражения.

Ранее уже появлялась информация, что Андреа Мальдеру на посту главного тренера сборной Украины ее может заменить бывший тренер. Речь идет о Мироне Маркевиче. Об этом сообщал журналист Игорь Бурбас. Также, по его словам, УАФ рассматривала и кандидатуру Олега Лужного.