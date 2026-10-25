Единственный в истории: какой футболист является обладателем "Супер Золотого мяча"

Обладателем "Супер Золотого мяча" (Super Ballon d'Or) стал легендарный аргентинско-испанский футболист Альфредо ди Стефано. Эта престижная награда вручалась лишь один раз.

В 1989 году журнал France Football решил определить лучших за три десятилетия. О победителе этой специальной премии рассказывает 24 Канал.

Кто и как стал обладателем "Супер Золотого мяча"

Победителем стал Альфредо Ди Стефано. Он был одним из шести претендентов, которых выбирали из числа многократных обладателей обычного "Золотого мяча". Помимо победителя специальной премии, такими были: Йохан Кройф, Мишель Платини, Франц Беккенбауэр, Кевин Киган, Карл-Хайнц Румменигге.

В голосовании принимали участие бывшие победители, жюри от France Football, а также читатели журнала. Победителем в общем зачете стал Альфредо Ди Стефано, который обошел в рейтинге Йохана Кройфа и Мишеля Платини.

Награду 63-летнему на тот момент испанцу вручили 24 декабря 1989 года.

Что известно о Ди Стефано

Представитель Испании, родившийся и выросший в Аргентине, с 1953 по 1964 год защищал цвета мадридского Реала.

В составе испанской команды он пять раз завоевывал Кубок европейских чемпионов, а в 1957-м и 1959 году выигрывал "Золотой мяч". Легендарный футболист скончался в июле 2014 года в возрасте 88 лет.

Напомним, что в 2026 году победителей номинаций назовут в лондонском театре "Палладиум". Мероприятие начнется в 22:00 по киевскому времени, а вся церемония продлится примерно два часа.