Анонс Суперкубка Испании: Барселона попытается прервать черную полосу и насолить Реалу

Каталонцы в этом сезоне уже успели уничтожить Реал на "Сантьяго Бернабеу" (4:0). Однако сейчас команда Флика на спаде, что дает шанс мадридцам взять реванш в Суперкубке страны.

На этой неделе в Саудовской Аравии состоится 41-ый в истории розыгрыш Суперкубка Испании. Это будет уже шестой турнир, который пройдет по схеме "финала четырех", сообщает 24 Канал.

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Реал в погоне за Барселоной

За трофей будут бороться чемпион и вице-чемпион прошлого сезона Реал с Барселоной, а также финалисты национального Кубка Атлетик и Мальорка. Сначала команды сыграют полуфинальные матчи, после чего победители в финале определят обладателя Суперкубка.

Неудивительно, что и в этом случае главными претендентами на трофей являются соперники по Эль Класико, тем более Атлетико на турнир не попал. Барселона и Реал остаются с большим отрывом самыми титулованными командами турнира.

Каталонцы выигрывали Суперкубок 14 раз, тогда как "сливочные" – 13. На этот раз Реал имеет прекрасные шансы догнать соперника, ведь Барса находится в не самом лучшем положении.

Подопечные Флика выиграли лишь один матч из последних семи в Ла Лиге и позволили мадридцам оторваться аж на пять очков. Реал также нередко теряет очки, но играет более сбалансировано своего извечного конкурента.

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В конце концов в финал Суперкубка должны все равно выйти именно соперники по Эль-Класико. Барселону считают фаворитом в полуфинальной битве с Атлетиком, тогда как Реал имеет в разы больше шансов в матче с Мальоркой.

МАТЧ ДАТА 1 Х 2 Атлетик – Барселона 8 января 4,35 3,95 1,91 Реал – Мальорка 9 января 1,43 4,90 7,40

При этом оба матча должны подарить немалое количество голов. Коэффициент на "тотал больше 2,5" в игре Атлетик – Барселона составляет 1,69, тогда как во встрече с участием Реала – 1,60. Что же касается котировок на победителя турнира, то небольшим фаворитом является "бланкос" (финал – 12 января):