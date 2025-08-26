Свитолина впервые за более чем 10 лет не смогла пробиться во второй круг US Open: видеообзор игры
- Элина Свитолина потерпела поражение от Анны Бондар в первом круге US Open, проиграв со счетом 0:2 (2:6, 4:6).
- Свитолина впервые с 2014 года не смогла пройти во второй круг US Open, а в основной сетке турнира осталась только Марта Костюк из украинских теннисисток.
В ночь с 25 на 26 августа состоялись матчи 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с Анной Бондар.
Это было третье очное противостояние между соперницами. К сожалению, украинка в нем потерпела первое поражение, уступив чуть больше, чем за полтора часа, сообщает 24 Канал.
Как прошел матч?
Уроженка Одессы хорошо начала игру. В стартовых двух геймах на приеме она имела шесть брейк-пойнтов, которые все же не реализовала, а также уверенно защищала свою подачу.
А после этого все неожиданно изменилось. Представительница Венгрии сделала рывок, закрыв первый сет со счетом 6:2.
К тому же она взяла пять из шести стартовых геймов во второй партии. После этого Элина пыталась сделать камбэк и ей это почти удалось.
Украинская теннисистка сделала счет 4:5 и выиграла первое очко на приеме. Однако после этого Бондар собралась и одержала итоговую победу, выиграв четыре розыгрыша подряд.
Анна Бондар – Элина Свитолина 2:0 (6:2, 6:4)
Смотрите видеообзор матча Бондар – Свитолина на US Open
Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала два эйса при восьми двойных ошибках, реализовала лишь 1 из 9 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 66:80.
Отметим, что одесситка впервые с 2014 года не смогла пробиться во второй круг US Open. Всего на всех турнирах серии Grand Slam она не проигрывала стартовые матчи с 2018 года, когда уступила Татьяне Марии на Уимблдоне.
Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата США в одиночном разряде Украину представляли четыре теннисистки. К сожалению, трое из них уже вылетели из соревнования.
Последней осталась Марта Костюк. Она стартует на турнире 26 августа, ее матч начнется в 18:00 по киевскому времени.