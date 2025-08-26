В ночь с 25 на 26 августа состоялись матчи 1/64 финала Открытого чемпионата США по теннису. В одном из них Элина Свитолина встречалась с Анной Бондар.

Это было третье очное противостояние между соперницами. К сожалению, украинка в нем потерпела первое поражение, уступив чуть больше, чем за полтора часа, сообщает 24 Канал.

Как прошел матч?

Уроженка Одессы хорошо начала игру. В стартовых двух геймах на приеме она имела шесть брейк-пойнтов, которые все же не реализовала, а также уверенно защищала свою подачу.

А после этого все неожиданно изменилось. Представительница Венгрии сделала рывок, закрыв первый сет со счетом 6:2.

К тому же она взяла пять из шести стартовых геймов во второй партии. После этого Элина пыталась сделать камбэк и ей это почти удалось.

Украинская теннисистка сделала счет 4:5 и выиграла первое очко на приеме. Однако после этого Бондар собралась и одержала итоговую победу, выиграв четыре розыгрыша подряд.

Анна Бондар – Элина Свитолина 2:0 (6:2, 6:4)

Смотрите видеообзор матча Бондар – Свитолина на US Open

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала два эйса при восьми двойных ошибках, реализовала лишь 1 из 9 брейк-пойнтов и выиграла 5 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 66:80.

Отметим, что одесситка впервые с 2014 года не смогла пробиться во второй круг US Open. Всего на всех турнирах серии Grand Slam она не проигрывала стартовые матчи с 2018 года, когда уступила Татьяне Марии на Уимблдоне.

Напомним, что в основной сетке Открытого чемпионата США в одиночном разряде Украину представляли четыре теннисистки. К сожалению, трое из них уже вылетели из соревнования.

Последней осталась Марта Костюк. Она стартует на турнире 26 августа, ее матч начнется в 18:00 по киевскому времени.