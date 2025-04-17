Свитолина победила Калинину в украинском дерби на турнире во Франции

Во втором круге турнира WTA 250 во французском Руане встретились две украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Украинки боролись за выход в четвертьфинал.

Элина Свитолина – Ангелина Калинина 2:0 (6:4, 6:0)

В предыдущем раунде Элина Свитолина второй раз подряд победила швейцарку Жиль Тайхманн, а Ангелина Калинина обыграла японку Нао Хибино. Поэтому в 1/8 финала турнира WTA 250 в Руане зрителей ожидало украинское дерби, пишет 24 Канал.

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Четвертая победа Свитолиной в матчах с Калининой

В первом сете на корте шла ожесточенная борьба. После восьми сыгранных геймов счет был равным – 4:4. Элина сумела дожать соперницу в двух следующих геймах, забрав сет – 6:4.

В следующей партии Свитолина доказала свое преимущество, разгромив Калинину со счетом 6:0. Несмотря на все попытки, Ангелина не смогла взять хотя бы один гейм.

Матч длился один час и 21 минуту. Это была четвертая встреча теннисисток. Все матчи выиграла первая ракетка Украины.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Руане. В следующем раунде украинка сыграет с победительницей пары Джессика Бузас Манейро (Испания) / Варвара Грачева (Франция).