Узнать можно не всех: как выглядели украинские спортсмены до того, как стали популярными

Кумиры украинского спорта, кажется, были с нами всегда. Но на самом деле каждый выдающийся спортсмен прошел долгий и сложный путь становления –, и, оглянувшись в прошлое, многих из них можно даже не узнать.

24 Канал предлагает вместе окунуться в ностальгию и удивиться тому, какими были спортивные звезды десять лет назад.

Элина Свитолина



Элина Свитолина

Уроженка Одессы жила и тренировалась в Харькове, а первого заметного успеха добилась в 15 лет, когда выиграла юниорскую версию "Ролан Гаррос".

Элина прогрессировала очень быстро: уже через два года после этого смогла стремительно взлететь в рейтинге и стать первой ракеткой Украины. И еще до своего 20-летия завоевала дебютный титул WTA и вошла в топ-50 лучших в мире.

Александр Шовковский



Александр Шовковский

Часто футбольные эксперты спорят: является ли бывший вратарь "Динамо" и сборной Украины обладателем звания one-club man, то есть игрока, всю свою карьеру посвятившего только одному клубу.

Формально все же нет, ведь у Шовковского был короткий эпизод выступления за столичный ЦСКА. Но это не умаляет легендарности вратаря, который уже в 18 лет вошел в состав взрослой команды "Динамо", а в 19 дебютировал в чемпионате Украины и Лиге чемпионов.

Ярослава Магучих



Ярослава Магучих

Мало кто знает, что первым видом спорта в жизни Магучих была вовсе не легкая атлетика, а карате. Но ей больше нравилось прыгать, чем бросать соперников на татами. Также девушка увлекалась рисованием и даже участвовала в конкурсах, но, к счастью для всех украинских болельщиков, выбрала спортивное искусство, а не художественное.

В 17 лет Ярослава уже была чемпионкой Европы и олимпийской чемпионкой среди юниоров, а в 18 лет вписала свое имя в историю как самая молодая победительница этапа Бриллиантовой лиги.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Сейчас к нему нужно обращаться "Николаевич", а в 16 лет парень из Чернигова еще только делал первые шаги в профессиональном футболе, поражая всех тем, что первый гол забил ударом через себя. В 17 лет Андрей Ярмоленко оказался в системе "Динамо".

Не зря в свое время Анатолий Демьяненко сказал, что "скауты в 130 километрах от Киева нашли нам второго Шевченко". По своему значению для киевлян и в целом для украинского футбола Ярмоленко если и не превзошел обладателя "Золотого мяча", то точно подошел ближе, чем кто-либо из футболистов эпохи независимости.

Александр Усик



Александр Усик

А вот в случае с Александром Усиком мы потеряли большого футболиста. Но зато получили, вероятно, величайшего боксера. Наверное, стоит поблагодарить судьбу и высокие цены на футбольное снаряжение за то, что они привели крымчанина Сашу в зал с рингом.

Даже удивительно, почему уже в этом году или в начале следующего блестящая профессиональная карьера Усика подойдет к концу. Но нет сомнений, что в спорте и в Суспильне Александр будет оставаться заметной фигурой еще очень и очень долго.

Александр Зинченко



Александр Зинченко

Непривычно видеть чемпиона Англии в форме донецкого "Шахтера", хотя именно академия этого клуба стала для Зинченко отправной точкой яркой карьеры. Пусть даже прощание с "горняками" было и не очень приятным, а место для переезда украинец выбрал явно неудачное – российскую Уфу.

К счастью, Александра вовремя заметили и скауты больших европейских клубов, и, что важнее, тренерский штаб сборной Украины, который привлек футболиста в национальную команду и не дал его увести россиянам. Кстати, Зинченко до сих пор остается самым молодым автором гола и самым молодым участником больших турниров в истории нашей главной команды.