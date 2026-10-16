"Четыре года любви к тебе": Свитолина трогательно поздравила свою дочь с днем рождения

Украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила свою дочь Скай с днем рождения. Девочка отпраздновала свое четырехлетие.

Соответствующий пост спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме. Свитолина также разместила свое фото, на котором держит дочь на руках.

Что написала Свитолина

В своем посте с поздравлением дочке с днем рождения Элина Свитолина написала, что у нее было 4 года любви к ней, самой сладкой любви. Это 4 года волшебства, 4 года самого сладкого счастья, которое она когда-либо знала.

Ты – мое сердце. Мое солнышко. Мое самое ценное сокровище. Я люблю тебя больше, чем могут выразить какие-либо слова,

– обратилась к дочери спортсменка.



Элина Свитолина с дочкой / Фото из инстаграма теннисистки

На фотографии, сопровождающей этот пост, Элина Свитолина в спортивном костюме сидит на импровизированной скамейке из бревна и держит Скай на руках. Девочки смотрят не в объектив камеры, а наслаждаются захватывающим пейзажем перед собой.

Что известно о семье Свитолиной

Элина Свитолина замужем за известным французским теннисистом Гаэлем Монфисом. Пара поженилась 16 июля 2021 года в Швейцарии. Чуть больше чем через год, 15 октября 2022 года, у теннисистов родилась дочь, которую назвали Скай.

Свои отношения Элина и Гаэль начали строить еще в 2018 году, то есть за 3 года до свадьбы. Впрочем, сначала они скрывали этот факт от общественности. О том, что теннисисты встречаются, посторонние люди узнали только через год.

Интересно, что в год свадьбы, в 2021 году, у пары был перерыв в отношениях. Однако он длился недолго. Впоследствии француз признался Элине в любви, сделал предложение и подарил кольцо за 700 тысяч евро. Пара отпраздновала роскошную свадьбу в Швейцарии.

Во время беременности и после родов Элина приостановила спортивную карьеру. Впрочем, потом постепенно начала возвращаться на корт и сейчас постоянно участвует во многих теннисных соревнованиях.

А вот буквально несколько дней назад стало известно, что муж Свитолиной Гаэль Монфис неожиданно решил завершить карьеру. Он якобы планировал сделать это в 2026 году, но чуть позже.