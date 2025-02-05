Украинская прыгунья Табашник с личным рекордом выиграла этап Континентального тура

В Чехии завершился этап Континентального тура в помещении по легкой атлетике. В соревнованиях по прыжкам в высоту приняли участие две украинки.

В среду, 5 февраля, в чешском городе Тржинца состоялся этап Континентального тура в помещении. В секторе по прыжкам в высоту Украину представляли Юлия Чумаченко и Екатерина Табашник, пишет 24 Канал.

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Феерическое начало сезона

Конкурентками украинок были титулованные прыгуньи: финалистки Олимпиады-2024 Сафина Саддулаева (Узбекистан) и Татьяна Гусина (Греция), а также победительница первого этапа Золотой серии-2025 Нагиса Такахаши из Японии.

На высоте 1,84 метра борьбу прекратила Юлия Чумаченко. Зато соревнования продолжила Табашник и еще шесть легкоатлеток.

На отметке 1,88 метра борьбу за подиум продолжили две прыгуньи: Табашник и японка Такахаши. Первую ошибку Екатерина допустила на высоте 1,91 метра. Однако со второй попытки украинка перепрыгнула планку, а вот японка завершила борьбу за "золото".

Гарантировав золотую медаль, Екатерина с первой попытки взяла планку 1,93 метра, обновив личный рекорд сезона. Впоследствии спортсменка подняла планку до 1,96, на которой завершила соревнования.

Континентальный тур в помещении. Прыжки в высоту

1. Екатерина Табашник (Украина) – 1,93 метра

(Украина) – 1,93 метра 2. Нагиса Такахаши (Япония) – 1,88 метра

3. Эрин Шоу (Австралия) – 1,84 метра

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11. Юлия Чумаченко (Украина) – 1,75 метра

Отметим, что эта медаль стала третьей в сезоне для Екатерины Табашник. Прыгунья выиграла "золото" Мемориала им. Демьянюка во Львове и завоевала бронзовую медаль этапа Золотой серии в помещении в Белграде.

Екатерина второй раз в карьере побеждает в Тржинке. В 2019 году украинка с результатом 1,92 метра выиграла турнир.