Онофрийчук второй год подряд остановилась в шаге от медали чемпионата мира по многоборью

Таисия Онофрийчук сделала правильные выводы после не слишком удачной квалификации в многоборье на чемпионате мира в Германии. Финальные выступления главной звезды украинской художественной гимнастики были гораздо более уверенными и сделали ее претенденткой на пьедестал.

Подопечная Ирины Дерюгиной выступала в группе Б, что означало напряженное ожидание результатов восьмерки сильнейших в квалификации. В итоге для Онофрийчук все закончилось более чем достойным результатом, но с большой долей разочарования, пишет 24 Канал.

Как Таисия Онофрийчук выступила в финале многоборья

Украинка впечатлила в упражнениях с булавами, набрав свою наивысшую оценку – 29,750 балла. Более 29 целых она также набрала в упражнениях с обручем, а с мячом и лентой завершила выступление с оценками судей 28,700 и 28,500 соответственно.

Онофрийчук выиграла свою группу B, что означало как минимум 10-е место. Но было очевидно, что с итоговым результатом 116,050 Таисия способна побороться за медали.

К сожалению, второй год подряд до пьедестала не хватило совсем немного. Онофрийчук уверенно опередила допущенных к соревнованиям без флага россиянок и белоруску, но уступила олимпийской чемпионке Дарье Варфоломеевой, болгарке Стиляне Николовой и итальянке Софии Раффаэли. Пьедестал почета полностью повторил прошлогодний состав, и снова Онофрийчук оказалась за его пределами.

Результаты многоборья на чемпионате мира по художественной гимнастике

Дарья Варфоломеев (Германия) – 119,500 Стиляна Николова (Болгария) – 117,600 София Раффаэли (Италия) – 117,550 Таисия Онофрийчук (Украина) – 116,050

Онофрийчук также прошла в два финала по отдельным видам: она будет бороться за медали в упражнениях с обручем и булавами. Оба финала состоятся в воскресенье, 16 августа.