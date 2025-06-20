Игрок Динамо вместе со звездами футбола поборется за престижную награду

Защитник Динамо Тарас Михавко номинирован на престижную премию в Европе. Он даже попал в топ-100 номинантов.

Защитник Динамо вошел в список из 100 претендентов на престижную награду Golden Boy Web-2025. За него должны отдать свой голос зрители, пишет 24 канал со ссылкой на Tuttosport.

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Михавко стал номинантом на престижную награду

Тарас Михавко в сезоне-2024/2025 сыграл 37 матчей за Динамо, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Golden Boy Web – это награда, присуждается лучшему молодому игроку до 21 года. В отличие от основной премии Golden Boy, где победителя выбирают журналисты и футбольные эксперты, обладателя Golden Boy Web определяют болельщики.

По состоянию на сейчас защитник Динамо набрал 139 голосов из 192 899 общих. На данный момент лидирует футболист Олимпиакоса Кристос Музакитис, который набрал 29,3% голосов. Он опередил таких футбольных звезд, как Арда Гюлер (21,2%), Кенан Йылдыз (25,6%) и других.

Напомним, что недавно появилась информация, что Тарасом Михавко заинтересовался турецкий Трабзонспор.