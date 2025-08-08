В пятницу, 8 августа, свой день рождения празднует бывший капитан донецкого Шахтера и игрок сборной Украины по футболу Тарас Степаненко. Опорнику турецкого Эюпспора исполняется 36 лет.

Свой новый год жизни Тарас Степаненко празднует в Турции, где выступает в местной Суперлиге. 24 Канал рассказывает о спортивной карьере и личной жизни именинника.

Как начиналась футбольная карьера Тараса Степаненко?

Тарас Степаненко родился 8 августа 1989 года в Великой Новоселке (Донецкая область). Первым клубом в карьере футболиста стал запорожский Металлург. В сезоне-2006/2007 Тарас дебютировал за "молодежку" Металлурга, за который отыграл 16 матчей (забил 1 гол). После чего Степаненко присоединился к основе запорожского клуба.

Дебютировал Степаненко за взрослую команду Металлурга в возрасте 17 лет. Дебют пришелся на матч против киевского Динамо, в котором Металлург уступил со счетом 1:3.

В запорожском клубе опорник выступал до июля 2010-го, проведя за команду 83 поединка (гол и 2 ассиста).

Как стал легендой Шахтера?

1 июля 2010 года Тарас Степаненко подписал контракт с тогда действующим чемпионом Украины донецким Шахтером. В первом сезоне за "горняков" футболист провел 20 игр (забил гол). Единственный гол в том сезоне-2010/2011 за дончан Степаненко забил в ворота сербского Партизана в рамках группового раунда Лиги чемпионов (3:0).

С каждым последующим сезоном становился стабильным игроком основы Шахтера и превратился в лидера и капитана команды. Донецкой команде Степаненко отдал 15 лет своей карьеры и жизни. Тарас провел в футболке "горняков" аж 440 матчей, в которых отметился 30 мячами и 25 голевыми передачами.

Вместе с Шахтером Тарас Степаненко 26 трофеев: чемпионство Украины (10), Кубок Украины (9) и Суперкубок страны (7).

Как многолетний капитан покинул Шахтер и переехал в Турцию?

1 февраля 2025 года Степаненко покинул Шахтер, подписав контракт с турецким Эюпспором на правах свободного агента. Соглашение опорника с новой командой рассчитано до конца сезона-2025/2026.

В футболке турецкого коллектива провел уже 9 игр, в которых не отличался результативными действиями (534 игровые минуты).

Справка. Трансферная стоимость Степаненко составляет 850 тысяч евро. Самый высокий ценник на опорника достигал 10 миллионов евро (6 августа 2018-го).

Как выступал за сборную Украины?

Тарас дебютировал за национальную команду 17 ноября 2010-го, когда сыграл 25 минут в товарищеской игре против Швейцарии. И встреча закончилась боевой ничьей 2:2.

В то же время впервые попал в заявку "сине-желтых" 2 июня 2010-го на матч против Норвегии (1:0), но весь поединок просидел в запасе.



Степаненко за сборную Украины

Также поиграл за юношескую (U-19, 4 игры) и молодежную сборные Украины (U-21, 28 поединков и один гол).

За спиной Степаненко 87 матчей, в которых он забил 4 гола и отдал одну результативную передачу. Вместе с главной командой страны добрался до четвертьфинала Евро-2020.

Сколько детей у Степаненко и кто его жена?

Футболист познакомился со своей нынешней женой Маргаритой еще в подростковом возрасте, когда Тарасу было 19 лет, а его нынешней избраннице – 16. Пара уже находится в счастливом браке более 10 лет.

Тарас и Маргарита Степаненко

Тарас и Маргарита воспитывают троих сыновей – Ярослава, Мирона и Святослава. Все сыновья занимаются футболом и пробуют свои силы в дзюдо. С начала полномасштабной войны футболист отправил семью в испанский город Марбелья. Жена полузащитника активно ведет свою страницу в инстаграме, где частенько делится рецептами, а также показывает неидеальную семейную жизнь, когда на тебе трое ребят.

Семья Тараса Степаненко

Интересно, что ребята занимаются дзюдо в академии в Марбелье бок о бок с сыновьями Александра Усика. Недавно титулованный боксер наведывался к будущим чемпионам и дзюдо.

Тарас тоже частенько приезжает к семье, когда имеет свободное время в плотном футбольном графике. Степаненко является настоящим примером для своих трех сыновей и устраивает романтические вечера с Маргаритой.

Маргарита Степаненко даже в инстаграме шутит, что является мамой всегда голодных детей. Именно так написано в профиле ее страницы в инстаграме, за которой следят более 42 тысяч пользователей. Зато за жизнью футболиста в этой соцсети следят почти 98 тысяч.

Степаненко также транслирует в социальных сетях не только футбольную часть жизни, но и очень часто делится семейным контентом. Семья опорника Эюпспора является одной из самых веселых украинских футбольных семей.

Также семья не забывает о Родине, куда не забывает наведываться.