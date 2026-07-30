В Бразилии трагически погиб известный футболист

Бывший футболист бразильского Ботафого Тассио Майя дус Сантус трагически погиб в Рио-де-Жанейро. Жизнь 41-летнего спортсмена оборвалась из-за обрушения стены во время непогоды.

Мощный шторм, обрушившийся на Рио-де-Жанейро, привел к человеческим жертвам. Одной из них стал бывший профессиональный футболист Тассио Майя дус Сантус, который после завершения карьеры работал в гостиничной сфере, пишет Globo.

Смертельный обвал во время ураганного ветра

Трагедия произошла 29 июля в районе Санта-Тереза. По информации местных СМИ, из-за ураганного ветра с порывами свыше 90 километров в час обрушилось ограждение, установленное вдоль дороги.

В момент инцидента рядом находились Тассио Майя дус Сантус и его друг и коллега Вандре Кордейро. Обоих мужчин накрыла бетонная конструкция, в результате чего они погибли на месте.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент обрушения. На записи также видно, что группа прохожих, среди которых был как минимум один ребенок, за считанные секунды до трагедии успела отойти от опасного места, избежав гибели. Известно, что после завершения футбольной карьеры Сантус и Кордейро работали в гостевом доме, расположенном неподалеку от места трагедии.

Играл в десятках клубов по всему миру

Тассио Майя дус Сантус завершил профессиональную карьеру в 2019 году. За годы выступлений он сменил 27 клубов, играя не только в Бразилии, но и в Португалии, на Кипре, в Южной Корее, Греции, Болгарии, Китае, Объединенных Арабских Эмиратах и Коста-Рике.

Наиболее известным этапом его карьеры стали выступления за Ботафого. В 2015 году защитник провел шесть матчей в составе клуба и отличился одним забитым мячом.

После известия о смерти бывшего игрока "Ботафого" клуб выразил соболезнования родным и близким погибшего. В клубе подчеркнули, что будут помнить футболиста как профессионала, оставившего свой след в истории команды.