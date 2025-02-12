Бывший абсолют, побеждавший Ломаченка, проведет следующий бой в самой известной тюрьме мира

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес летом вернется на ринг. Он проведет поединок в очень нестандартном месте.

Американский боец сразится в главном поединке вечера бокса от журнала The Ring. Имя соперника и точная дата пока неизвестны, однако уже названо место грандиозного шоу, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ring Magazine.

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Легендарная локация

Бой состоится на территории знаменитой тюрьмы Алькатрас. Она сейчас функционирует как музей и является одной из достопримечательностей Сан-Франциско.

Есть соглашение с чемпионом Ring и WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопесом, который возглавит специальное мероприятие Ring Magazine – в Алькатрасе! Рассматриваются даты в июне и июле,

– говорится в заявлении.

Этот поединок станет первым из трех для Теофимо Лопеса, которые он будет проводить совместно с Top Rank. Бой в Алькатрасе состоится под эгидой Ring Magazine, а следующие два появления американца на ринге будут частью мероприятий Riyadh Season.

Справка. Остров Алькатрас, известный как "Скала", олицетворяет одну из самых неприступных тюрем в истории США. Он расположен в заливе Сан-Франциско и долгое время использовался как военная тюрьма. С 1934 по 1963 он также функционировал как федеральная тюрьма максимальной безопасности.

Отметим, что последний раз 27-летний Лопес выходил на ринг в июне прошлого года, когда победил канадского боксера Стива Клаггетта. Всего на профессиональном уровне американец провел 22 боя, в которых триумфовал 21 раз.

Напомним, что самую статусную победу Теофимо одержал 17 октября 2020 года в поединке за абсолют против Василия Ломаченко. Он одолел украинца единогласным решением судей – 116:112, 117:111, 119:109.